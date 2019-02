Sanremo 2019 - dramma in platea all'Ariston : attenzione alla signora alle spalle di Joe Bastianich : Piccoli drammi al Festival di Sanremo. Già, i biglietti per la platea nella serata finale della kermesse dell'Ariston sono costosi. Anzi costosissimi. E si rischia anche di non vedere niente. È il caso della signora vestita in bianco che si vede nella foto, seduta in seconda fila. Posto d'onore. Ma

Sanremo 2019 - Baglioni apre in total white : «Ha vinto la musica» : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Irama a Sanremo 2019 : “Il talent è un megafono - la cosa più importante è quello che hai da raccontare” (video) : Irama rilascia Giovani per sempre, la nuova versione dell'album Giovani, lanciato dal singolo sanremese dal titolo La ragazza con il cuore di latta. Reduce dal trionfo ad Amici di Maria De Filippi, Irama non ha mosso i suoi primi passi nel talent show. Alle sue spalle, un esordio al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano cosa resterà ma anche la partecipazione al Summer Festival di Roma. In conferenza stampa, a ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale : Baglioni in bianco apre l’ultima serata del suo (ultimo?) Festival : “Abbiamo fatto tutto il possibile” – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale (la fine è prevista all’1.28), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e di questo devo ringraziare tutti. Nessuno è ...

Sanremo 2019 - con Il Volo c’è ancora il violinista Alessandro Quarta : in Italia poco conosciuto - nel mondo lo chiamano “musical genius” : Ama farsi ritrarre in fotografia con il “suo” violino appoggiato al mento per sorreggerlo. Alessandro Quarta, classe 1976, salentino, è il classico illustre (da noi) poco conosciuto, che però in giro per il mondo viene chiamato “musical genius”. Vi ricordate quando Roberto Bolle danzò sulle note del brano Dorian Gray in tv su Rai1? Ecco al violino in penombra c’era Quarta. Il 1 maggio 2015 in Piazza San Giovanni ad aprire la serata chi c’era? ...

Sanremo 2019 - Mago Forest ospite della finale : Mago Forest torna sul palco dell'Ariston. Il comico siciliano, tra gli ospiti della serata finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019, era intervenuto già lo scorso anno in occasione della seconda serata del concorso. Richiamato a rapporto dal direttore artistico Claudio Baglioni, il conduttore intratterrà il pubblico con la sua proverbiale ironia.Mago Forest, nome d'arte di Michele Foresta, è tra i figli artistici di ...

Sanremo 2019 - diretta quinta serata : Baglioni apre in total white : Ore 21.07 apre Daniele Silvestri Daniele Silvestri, Argento vivo: il testo della canzone di Sanremo 2019 Ore 21 Sul palco arrivano anche Virginia Raffaele e Claudio Bisio, lei in abito rosso nero...

Sanremo 2019 : Elisa - una «piccola poesia» per Andrea Rigonat : Nek, Sono ProntoNino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luceUltimo, I tuoi particolariThe Zen Circus, L'amore è una dittaturaFederica Carta e Shade, Senza farlo appostaArisa, Mi sento beneSimone Cristicchi, Abbi cura di meAchille Lauro, Rolls RoyceAnna Tatangelo, Le nostre anime di notteFrancesco Renga, Aspetto che torniNegrita, I ragazzi stanno beneEinar, Centomila voltePatty Pravo e Briga, Un po' come la vitaBoomdabash, Per un milioneMahmood, ...

Sanremo 2019 - diretta quinta serata : Baglioni in total white : Ore 21 Sul palco arrivano anche Virginia Raffaele e Claudio Bisio, lei in abito rosso nero e lui rigorosamente in smoking. Ore 20.52 Inizia il Festival con l'ormai consueta performance di...

