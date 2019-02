Salvini | Coalizione centrodestra solo per Abruzzo

Salvini dice no al patto dell'arrosticino. Dal centrodestra in Abruzzo la fotografia di una coalizione che non c'è più : Non servono ulteriori indizi per definire quella di Pescara la fotografia di una coalizione che non c'è più. Seduti ai poli opposti dello stesso tavolo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intervengono alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato del centrodestra per le Regionali abruzzesi di domenica. E sebbene i sondaggi diano il senatore di Fratelli d'Italia per favorito, non si ...