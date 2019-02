Nba | Antetokounmpo batte Doncic | Golden State a fatica su Phoenix

All-Star Game Nba 2019 – I due capitani hanno scelto i propri roster : ecco le squadre di LeBron e Antetokounmpo : Nella notte, il Draft dell’All-Star Game NBA 2019 è stato trasmesso in tv per la prima volta: format originale e accattivante con i top player divertenti protagonisti. ecco le scelte di LeBron James e Giannis Antetokounmpo La passata edizione dell’All-Star Game, la prima con il nuovo format in stile ‘playground’, aveva riscosso grande successo, pur lasciando un piccolo rammarico fra i due capitani dell’epoca, LeBron James e Steph ...

All-Star Game 2019 Nba – I due capitani hanno scelto i propri roster : ecco le squadre di LeBron e Antetokounmpo : Nella notte, il Draft dell’All-Star Game NBA 2019 è stato trasmesso in tv per la prima volta: format originale e accattivante con i top player divertenti protagonisti. ecco le scelte di LeBron James e Giannis Antetokounmpo La passata edizione dell’All-Star Game, la prima con il nuovo format in stile ‘playground’, aveva riscosso grande successo, pur lasciando un piccolo rammarico fra i due capitani dell’epoca, LeBron James e Steph ...

Nba All-Star Game 2019 - le squadre scelte da LeBron James e Giannis Antetokounmpo : I due capitani LeBron James e Giannis Antetokounmpo hanno scelto le squadre per l'All-Star Game 2019 in diretta televisiva. James, come lo scorso anno, ha selezionato Kevin Durant e Kyrie Irving; ...

Basket - Nba : Golden State travolge San Antonio - Antetokounmpo e Harden da Mvp : WASHINGTON - Una lezione difficile da smaltire. Golden State è di un altro pianeta e lo dimostra, ancora una volta, nel match della Oracle Arena in cui disintegra 141-102 i San Antonio Spurs, 32-24, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (7 febbraio). Luka Doncic più giovane con tre triple doppie in carriera - Antetokounmpo scrive 43 nella vittoria Bucks : E’ la notte dell’Europa in NBA: Luka Doncic, Lauri Markkanen, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic si vestono tutti con l’abito giusto per trasformare i parquet NBA in luoghi di colonizzazione del Vecchio Continente. Luka Doncic, nel successo dei Dallas Mavericks per 99-93 sugli Charlotte Hornets, realizza per la terza volta una tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist: è il più giovane di sempre a riuscirci in NBA, ...

Nba All-Star Game - Antetokounmpo rivela la sua strategia per la scelta della squadra : Gli occhi di tutti sono puntati sulla chiusura del mercato NBA, ma nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà un altro evento: la scelta delle squadre dell'All-Star Game. Con titolari e riserve ormai ...

Nba 2019 - i risultati della notte (5 febbraio) : Harden e Antetokounmpo trascinano Rockets e Bucks - cadono Nuggets e gli Spurs di Belinelli : Sei match giocati nella nottata NBA e risultati importanti, con alcune conferme e altre cadute sorprendenti. Nella Eastern Conference i Milwaukee Bucks hanno ribadito la loro prima posizione, passando in scioltezza in casa dei Brooklyn Nets, mentre tornano al successo Indiana Pacers e Atlanta Hawks. Ad Ovest, invece, vanno registrati i ko di Denver Nuggets e San Antonio Spurs a Sacramento, mentre il solito James Harden guida i Rockets al ...

All-Star Game Nba 2019 – Riunione Bucks! Coach Budenholzer allenerà il Team Antetokounmpo : Mike Budenholzer sarà l’allenatore del ‘Team Antetokounmpo’ all’All-Star Game NBA 2019: il Coach dei Bucks ritroverà la sua stella e forse anche Khris Middleton ‘Sfida nella sfida’ quella della notte fra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Ad affrontarsi, oltre alle due squadre che si giocheranno la testa della Eastern Conference fino a fine stagione, erano presenti anche i due Coach candidati ad allenare ...

Risultati Nba – Westbrook in tripla doppia - Antetokounmpo svita i Pistons : Lakers ancora ko : Russell Westbrook trascina i Thunder al successo sui Magic, Antetokounmpo abbatte i Pistons, Lakers ko in casa contro i Sixers: i Risultati dei match della notte NBA Notte NBA ricca di emozioni e grandi prestazioni quella appena trascorsa. Grande protagonista il solito Russell Westbrook che ormai rischia di non fare più notizia: il playmaker dei Thunder si abbatte sui Pistons con 23 punti, 14 assist e 14 rimbalzi coronando, tripla doppia ...

Risultati Nba – James Harden stratosferico : Antetokounmpo non basta ai Bucks : James Harden non ha intenzione di fermarsi, Antetokounmpo non basta ai suoi Bucks contro i Thunder: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo ed emozioni con le tante partite NBA andate in scena. Vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Milwaukee Bucks per 118-112. E’ stato George, con i suoi 36 punti, a trascinare alla vittoria i Thunder, mentre Westbrook, nonostante una tripla doppia ...

Nba - svelate le stelle dell'All-Star Game : LeBron James e Giannis Antetokounmpo capitani : TORINO - L' NBA ha annunciato i dieci nomi dei titolari dell' All -Star Game , in programma a Charlotte nel weekend tra il 16 e il 18 febbraio. I capitani di di Western e Eastern Conference saranno ...

Nba - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

Nba - Antetokounmpo “umilia” Marc Gasol : schiacciata da urlo e poi stoppata pazzesca - il VIDEO : NBA, Antetokounmpo ha lasciato tutti a bocca aperta stanotte per il modo nel quale ha massacrato Marc Gasol NBA, Giannis Antetokounmpo si sta candidando al premio di MVP in maniera prepotente. Il suo problema in tal senso è la presenza di un Harden straripante in questa annata. Anche oggi il greco ha messo in mostra tutta la sua incredibile forza fisica, distruggendo Marc Gasol a più riprese nella vittoria dei Bucks su Memphis. C’è ...

Nba Sundays – I Bucks di Antetokounmpo affrontano gli Hawks di Trae Young : la preview del match : La sfida di questa domenica, in prima serata per il pubblico europeo, vedrà scontrarsi Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks: ecco la preview della sfida L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede gli Altanta Hakws ospitare i Milwaukee Bucks alla Philips Arena, con diretta domenica 13 gennaio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Milwaukee Bucks:I Bucks hanno vinto ...