Milano | bimba di 3 anni cade dal quinto piano | presa dalla sorella 13enne | è salva

‘Miracolo’ a Milano - bimba di 3 anni cade dal quarto piano : la sorella la prende al volo e la salva : Può essere definito miracolo, senza timore di essere smentiti. Quanto avvenuto oggi a Milano è davvero straordinario. Una bambina di tre anni, precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, alla periferia di Milano è stata presa al volo dalla sorella di 13 anni che era in cortile. La piccola, che si trova ora ricoverata all’ospedale Niguarda, è sotto controllo dei medici, ma non in pericolo di vita. In base a quanto ...