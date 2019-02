Manifestazione per il lavoro | sindacati in piazza Roma

“Meno social più stato sociale” : a Roma la Manifestazione per una nuova politica economica : Piazza della Repubblica gremita, a Roma, per la manifestazione unitaria di Cgil Cisl e Uil per richiedere al governo una nuova politica economica fatta di investimenti e lavoro. Palloni colorati, cartelli, striscioni e musica scandiscono l’attesa per l’avvio del corteo: un serpentone colorato che sfilerà fino a Piazza San Giovanni. ...

Dall'Abruzzo a Roma per “#FuturoalLavoro” la Manifestazione di Cgil - Cisl e Uil - il 9 Febbraio : Roma - Con 60 pullman e mezzi privati, che partiranno dalle principali località dell’Abruzzo, oltre 3000 lavoratori, pensionati, giovani, donne e immigrati, parteciperanno alla mobilitazione di Cgil,Cisl e Uil, di sabato 9 Febbraio a Roma. Per il Sindacato è un’occasione per presentare le proprie proposte di sviluppo e crescita del Paese, “per uscire dalla crisi è necessario un confronto serio con la politica e con il Governo ...

Oil&gas. Associazioni e comitati indicono contro-Manifestazione : "Per il clima fuori dal fossile" : Invece prevale una visione oscurantista e falsamente positivista; è interessante notare che la scienza non ha spazio in quelle posizioni. Le migliaia di ricerche sul clima, i rapporti dell'IPCC che ...

Gilet gialli atto 12 - scontri a Parigi alla Manifestazione per i feriti : Parigi, 2 feb., askanews, - Anche l'atto 12 dei Gilet gialli vede Parigi teatro di scontri e tafferugli tra manifestanti e forze dell'ordine a place de la République, luogo d'arrivo del corteo ...

'Non siamo pesci' : Manifestazione a Montecitorio al grido di 'porti aperti' : Roma, 28 gen., askanews, - Al grido di 'porti aperti' e 'Vergogna' centinaia di persone si sono radunate davanti Montecitorio, rispondendo all'appello 'Non siamo pesci', promosso da Luigi Manconi e ...

Migranti - ad Amburgo Manifestazione per aprire i porti ai rifugiati - Il video : Continua a rimanere in mare la Sea Watch 3 , la nave della ong olandese che da quasi 10 giorni si trova nel mediterraneo. Tre parlamentari sono saliti a bordo per verificare le condizioni dei 47 ...

Blindati e polizia in assetto antisommossa a Parigi per Manifestazione dei gilet gialli - : Al momento non si segnalano scontri tra manifestanti e poliziotti. Oggi si svolge l'11esima manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. Diverse decine di gilet gialli si sono radunati sugli ...

Supercoppa Italiana - Dybala può diventare il marcatore più prolifico della Manifestazione : La Supercoppa Italiana, per questa stagione, sarà un discorso tra Juve e Milan. Mercoledì 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, con fischio d’inizio alle 18,30 si assegnerà il primo trofeo dell’annata calcistica del Bel Paese, i rossoneri sono la squadra che ha alzato più volte la coppa, tre, i bianconeri invece sono a quota due e sognano l’aggancio in vetta. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai 1 mentre per chi vorrà gustarsi il ...

Tav - a Torino nuova Manifestazione delle madamine per il sì all'opera : 'A due mesi dalla manifestazione del 10 novembre oggi torniamo in pizza per chiedere un'accelerazione nella presa di decisione su un'opera che non può essere fermata. Chiediamo al governo che si ...

Aurigemma : Manifestazione davanti Ama per risolvere emergenza rifiuti : Roma – “La manifestazione di oggi dinanzi alla sede di Ama e’ servita per presentare le nostre proposte al fine di risolvere l’emergenza rifiuti a Roma. Per troppo tempo Zingaretti e Raggi si sono rimpallati responsabilita’ e competenze, senza pensare all’interesse pubblico, soprattutto ai cittadini della capitale. La Regione e’ priva di un piano rifiuti e il Comune continua a non decidere sugli ...

Monopoli - Bari - - Manifestazione 'Si - combatto Xylella : si per il paesaggio - la produttività - la scienza' : • Affermiamo le ragioni della Scienza e sosteniamo le attività di Ricerca. • Rinneghiamo, contrastiamo e isoliamo la disinformazione organizzata, il negazionismo e il complottismo corresponsabili del ...

Dalla Puglia a Roma - con i trattori per protestare Oggi la Manifestazione di Coldiretti : ... sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione che vede impegnate oltre 400mila ...

Pitti Uomo – Tutto pronto a Firenze per la 95ª edizione : 1.230 marchi alla Manifestazione 2019 : Al via domani a Firenze Pitti Uomo, con ben 1230 marchi. Nei padiglioni della Fortezza da Basso saranno presenti 542 brand stranieri Torna da domani, martedì 8, a venerdì 11 gennaio Pitti Uomo, giunto alla 95esima edizione. Nei padiglioni della Fortezza da Basso di Firenze, che ospita il salone, saranno presenti 1.230 marchi, di cui 542 esteri (44%), che esporranno le collezioni dedicate al prossimo inverno su una superficie espositiva di ...

L’Aquila - il sindaco Biondi (FdI) perde le staffe e spintona un contestatore durante la Manifestazione anti-Salvini : Una vera e propria rissa quella che ha visto protagonista il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia). Sabato sera un gruppo di contestatori stava intonando cori contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a L’Aquila per il tour elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali (contestazioni a cui il ministro ha risposto dal palco dell’evento). Il clima era particolarmente acceso e il ...