Lo United non si ferma | Fulham ko

Manchester United - Solskjaer non si fida del Fulham : “Ranieri grande allenatore” : Ole Gunnar Solskjaer ha svoltato la stagione del Manchester United, i Red Devils adesso guardano con fiducia in vista dell’ultima parte di stagione. “Ovviamente bisogna fare un passo alla volta, e’ uno degli obiettivi che ci eravamo posti e se lo centreremo, proveremo poi a confermarci e migliorarci. Gli ultimi due mesi sono stati fantastici e continuita’ e’ ora la parola chiave: dobbiamo continuare a ...

Manchester United : Pepito Rossi rilancia : 'Non mollo e riparto' : Amo troppo questo sport. E il Manchester United mi ha riaccolto come uno di famiglia'. Giuseppe Rossi si sta allenando con il Manchester United, quasi un cerchio che si chiude 14 anni dopo. 'E' come ...

Pogba - Solskjaer non ha dubbi : 'Può essere capitano del Manchester United'. Superata l'era Mourinho : Quando ci sono le prestazioni sul campo, ecco che si crea un ottimo leader e dai video degli spogliatoi della Francia campione del mondo, potete vedere a cosa mi riferisco. Per questo, per me, è un ...

Manchester United - l'attacco di Mourinho : 'Non mi hanno assecondato' : Mourinho è intervenuto ai microfoni di Bein Sport, di cui è diventato da poco opinionista ufficiale, e ha toccato diversi argomenti. Ma quello che sicuramente ha fatto più scalpore è l'analisi di ...

Il Manchester United non molla Under : Il Manchester United non ha mollato Cengiz Under. Secondo il Corriere dello Sport in tutte le ultime gare della Roma osservatori dei Red Devils erano presenti allo stadio per visionarlo.

Solskjaer - frecciata a Mourinho : 'Manchester United offensivo - non stupido' : Da quando è arrivato sulla panchina dello United, Ole Gunnar Solskjaer non ha sbagliato niente. Vittorie, gol, bel gioco. Insomma, ad Old Trafford sembra di essere tornati indietro, quando sulla ...

United non si ferma più - vince a Wembley : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Impresa del Manchester United a Londra, nello stadio di Wembley. La squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer ha conquistato la quinta vittoria di fila oin campionato - percorso ...

Premier : lo United non si ferma più. Hodgson beffa i Wolves : Nel 21° turno della Premier League , lo United trova la quarta vittoria consecutiva: 2-0 sul Newcastle con firme di Lukaku e Rashford. Tra Bournemouth e Watford è la fiera del gol: 3-3, con tutte le ...

United non si ferma - poker nel posticipo : ANSA, - ROMA, 30 DIC - José Mourinho è ormai solo un lontano ricordo a Old Trafford: senza di lui il Manchester United vola, totalizzando tre vittorie nelle ultime tre partite, con 12 gol fatti e solo ...

