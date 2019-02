Lavoro | sindacati in piazza | «Il governo esca dalla realtà virtuale»

I sindacati in piazza per il Lavoro. Cgil Cisl e Ui : governo cambi linea : I dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere in atto politiche per lo sviluppo e la crescita. Il blocco delle infrastrutture sta provocando danni che rischiano di essere irreparabili per il ...

Manifestazione per il Lavoro - sindacati in piazza Roma : "Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del lavoro", dice Furlan , Cisl, dal corteo sottolineando che "l'unica cosa che cresce è lo spread" . "Il governo si fermi e cambi la ...

D’Alema e Cofferati in piazza con i sindacati «per il Lavoro e contro la manovra» Foto : Appuntamento di Cgil, Cisl e Uil per il corteo e i comizi a San Giovanni. Previstiti 1.300 pullman, 12 treni straordinari, 2 navi, più di mille arrivi con voli. Caos traffico

'Futuro al Lavoro' - sindacati in piazza : "Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Pensioni - Lavoro e investimenti pubblici : sindacati (uniti) in piazza contro il Governo : Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza insieme dopo 6 anni di fratture e incomprensioni. Ospite inatteso anche ospite inatteso...

Boccia : tempi maturi per un patto con i sindacati sul Lavoro : 'Il rallentamento dell'economia globale a partire dalla Germania sta già comportando a gennaio, ahinoi, un rallentamento anche dell'economia italiana', ha affermato il presidente degli industriali. '...

Lavoro - Boccia : tempi maturi per patto con i sindacati : Dl Carige «doveroso» Il numero uno di Viale dell'Astronomia ha poi evidenziato la necessità di un «decreto sblocca-cantieri contro il rallentamento dell'economia ». Sarà necessaria una manovra ...

Lavoro - Boccia : patto con sindacati : Serve"un piano B post manovra senza far ricorso al deficit" per"prepararsi a un rallentamento dell'economia globale",ha detto Boccia, tornando a chiedere al governo un decreto "sblocca cantieri".

Boccia - appello ai sindacati : "Tempi maturi per un patto per il Lavoro" : MILANO - Confindustria e sindacati devono unire le proprie forze in nome del lavoro. È l'appello rivolto dal presidente degli industriali Vincenzo Boccia , secondo cui 'i tempi sono maturi per ...

Lavoro - Boccia : patto con sindacati : 12.08 "I tempi sono maturi per costruire un vero patto per il Lavoro insieme a Cgil Cisl e Uil". Parola del presidente di Confindustria, Boccia, dopo la nomina del nuovo leader Cgil,Landini.Boccia si dice preoccupato per il rallentamento dell'industria tedesca,"già in fase recessiva", poiché ciò comporta "meno ordini per le imprese italiane". Serve"un piano B post manovra senza far ricorso al deficit" per"prepararsi a un rallentamento ...

Manovra Industria 4.0 e Lavoro - sindacati e imprese : così non va : Tanta spesa corrente e pochi investimenti. Il giudizio dei sindacati sulla Manovra, si sa, è duro. Tra le critiche rivolte al governo gialloverde c'è anche quella di aver assestato una sforbiciata ...

Maltempo Sicilia - i sindacati : “Lavoratori agricoli senza Lavoro” : “In Sicilia, come nelle altre regioni colpite dai disastri climatici di ottobre e novembre, migliaia di lavoratori agricoli sono senza occupazione ne’ tutele”. Lo affermano Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sollecitando “una mobilitazione dei rappresentanti Siciliani di Governo e dei parlamentari eletti nella nostra Isola”. L’iniziativa, spiegano i sindacati, arriva “dopo avere inutilmente chiesto e sperato che ...

I sindacati Fca lanciano l'allarme Lavoro : Produzione di automobili tornata sotto quota 1 milione, non accadeva dal 2016,; aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, pesano tra il 12 e il 15% della forza lavoro rispetto a poco più ...

