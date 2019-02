La squadra femminile AS Roma al volante di una Hyundai

Roma - Hyundai diventa retro-sponsor anche della squadra femminile : Hyundai Italia annuncia la partnership pluriennale con la squadra femminile dell’AS Roma, che fa seguito alla collaborazione di Hyundai Motor Company in qualità di Main Global Partner e Official Car Partner del club giallorosso. Spinta dalla passione per il calcio e lo sport, senza limiti di genere o di età, Hyundai Italia ha deciso di […] L'articolo Roma, Hyundai diventa retro-sponsor anche della squadra femminile è stato realizzato da ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : confermata la squadra azzurra per la sfida con il Galles : La Nazionale femminile di Rugby ha aperto nel migliore dei modi possibili il Sei Nazioni 2019. La vittoria a Glasgow contro la Scozia con il punteggio di 28-7 conquistata venerdì scorso ha lanciato le ambizioni delle ragazze di Andrea Di Giandomenico. Manuela Furlan e compagne si apprestano ad affrontare il debutto interno stagionale accogliendo il Galles sabato 9 febbraio allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. La città pugliese ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Cile : primo test importante per la squadra di Milena Bertolini ad Empoli : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da questo mese di gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C ...

Short track - Europei 2019 : staffetta femminile azzurra in finale A con il brivido. Caduta fatale per la squadra maschile : Dopo l’argento di Martina Valcepina nei 500 metri, arrivano altre notizie positive sul fronte azzurro per quanto concerne gli Europei 2019 di Short track in corso di svolgimento a Dordrecht (Olanda). La seconda giornata, infatti, si è conclusa con le semifinali delle staffette femminili e maschili che mettevano in palio la qualificazione alle finali. Nella prova femminile le azzurre Cecilia Maffei, Arianna Sieghel, la citata Martina ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : Schio trova finalmente la prima vittoria - travolto il Castors Braine con una bella prova di squadra : finalmente si sblocca la situazione di classifica del Famila Wuber Schio in Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera in modo nettissimo le belghe del Castors Braine con un sonante 76-48, maturato soprattutto nel secondo quarto. Le scledensi portano in doppia cifra la miglior Raffaella Masciadri dell’anno (15 punti), ma anche Jantel Lavender (12) e Allie Quigley (11). Per il Castors Braine in doppia cifra solo ...

Sci alpino - due novità nella squadra azzurra di discesa femminile a St. Anton : aggregate Delago e Sosio : Nadia Delago è la grande novità per la discesa femminile di St. Anton. Esordio stagionale anche per Sosio Sono sostanzialmente due le novità nella squadra femminile che affronta la trasferta di St. Anton valevole per la Coppa del mondo di sabato 12 e domenica 13 gennaio, dove si disputeranno una discesa e un supergigante. Alla confermate Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini, Anna Hofer e Francesca ...

Che fine ha fatto Emiliano Bonazzoli? E’ un allenatore di una squadra… femminile : Emiliano Bonazzoli è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico del ChievoVerona Valpo femminile. Tantissime le esperienze da calciatore alcune molto importante nel massimo campionato. All’inizio della stagione 2016-2017, diventa collaboratore tecnico dell’Atletico Conselve club di Conselve in Provincia di Padova, che milita in Prima Categoria a fianco di Stefano Tromboni. Successivamente ...

Becali : 'Lascio il calcio se la Uefa mi obbliga ad avere una squadra femminile - non vado contro Dio' : Come tutti le persone di questo mondo ho commesso dei peccati nella mia vita, ma non farò mai il volere di Satana contro le forme che Dio ha dato alle donne per attirare l'uomo'.

Basket femminile - Europei 2019 : le avversarie dell’Italia nel girone C e le prospettive. Incombe l’ottavo contro una squadra del gruppo di ferro : Con lo svolgimento del sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, si sono scoperte le carte relative ai destini di ciascuna squadra nazionale delle sedici che saranno in gara tra Serbia e Lettonia nelle date che vanno dal 27 giugno al 7 luglio. L’Italia inizierà la sua avventura dalla città serba di Niš, che si trova a 240 km da Belgrado. Le avversarie saranno Turchia, Ungheria e Slovenia. Andiamo a scoprire qualcosa di ...

Snowboard - la Nazionale femminile di parallelo ai raggi X. Giulia Gaspari affianca Nadya Ochner in attesa di altre giovani dalla squadra B : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo partirà domani e in campo femminile saranno due le punte azzurre: Nadya Ochner e Giulia Gaspari. Entrambe cercano risposte importanti in questa stagione: la prima punta a trovare quella continuità di risultati fondamentale per essere protagonista, mentre Gaspari deve fare il salto di qualità per diventare competitiva anche nel massimo circuito. Andiamo quindi ad analizzare ai raggi X la ...