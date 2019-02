La compagnia nazionale Raffaele Paganini ne ' Il lago dei cigni'

La compagnia nazionale di Danza Storica ha celebrato Pëtr Il’ic Cajkovskij con grande successo al Gran Ballo Russo a Palazzo Brancaccio. : La VII Edizione del Gran Ballo Russo da sempre promossa dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca – ideatore ed organizzatore dell’evento – con Eventi-Rome di Yulia Bazarova – promotrice della cultura russa in Italia, giornalista – e l’Associazione amici della Gran de Russia che promuove la storia e la cultura russa sia in Italia che ...

Il 12 gennaio arriva l’atteso Gran Ballo Russo a Palazzo Brancaccio organizzato dalla compagnia nazionale di Danza Storica : Roma – La VII Edizione del Gran Ballo Russo da sempre promosso dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca – ideatore ed organizzato re dell’evento – con Eventi-Rome di Yulia Bazarova – promotrice della cultura russa in Italia, giornalista – e l’Associazione amici della Gran de Russia che promuove la storia e la cultura russa sia in Italia che in Russia, di Paolo Dragonetti de Torres Rutili ...

Danza - il ballerino ennese Daniel Pace esordisce nella compagnia nazionale e Almatanz di Raffaele Paganini e Luigi Martelletta : ... a dei talent importanti come Tu Si Que Vales 2014 e ancor prima ad Amici di Maria De Filippi XII , casting e sfide , ; ha anche Danzato in teatro, in delle compagnie, ha diretto spettacoli inediti ...