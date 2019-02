Inghilterra | due anni fa il caso di Molly McLaren | la vicenda in un documentario dedicato

Blastingnews

: RT @maurorizzi_mr: Ma se l’Italia litiga con la Francia che fa irrita la Germania e tutt’e due fanno incazzare l’Inghilterra, la prima inva… - vaglica61 : RT @maurorizzi_mr: Ma se l’Italia litiga con la Francia che fa irrita la Germania e tutt’e due fanno incazzare l’Inghilterra, la prima inva… - ailinon80 : RT @trattomale: Comunque non scherzo io ho il TERRORE che l'Inghilterra vinca il #6nazioni Un po' perché non sopporto gli inglesi un po' pe… - trattomale : Comunque non scherzo io ho il TERRORE che l'Inghilterra vinca il #6nazioni Un po' perché non sopporto gli inglesi u… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Il delittocommesso nel 2017 sconvolse l'opinione pubblica britca. Ilè stato inserito in unintitolato "Murder in Slow Motion",al tema dello stalking. Negli ultimi tempi, infatti, sono molti i documentari e le serie tv che trattano sempre di più questo delicato argomento, come la nuova serie televisiva "You"di Netflix che racconta una storia molto simile, volta a ricordare quanto sia importante accorgersi di determinati 'segnali' prima e dopo la fine di una relazione.Il fatto in questione accadde nella città di Catham nel Kent, a sud est di Londra, dove una ragazza di 23, venne uccisa in un parcheggio con 75 coltellate. Poco dopo aver salutato i suoi amici ed aver detto loro che si sarebbe sempre "guardata le spalle", purtroppo la giovane fu brutalmente assalita dal suo ex fidanzato, Joshua Stimpson di 26, con il quale ...