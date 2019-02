Il Segreto | trama del 10 febbraio | Raimundo scompare | Julieta trova le prove su Prudencio

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 11-17 febbraio 2019 : Julieta Vuole Uccidere Prudencio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 febbraio 2019: Julieta e la vendetta contro Prudencio! Isaac bacia Elsa che reagisce male! Anticipazioni Il Segreto: Julieta minaccia con la pistola Fernando che le assicura che Prudencio è il vero assassino di Saul. La ragazza medita una feroca vendetta! Isaac bacia Elsa che, però, lo rifiuta! Adela aggredita nuovamente dal suo stalker Basilio… Amori contrastati da ...

Il Segreto : guerra fredda tra Raimundo e Fernando - anticipazioni trama puntata martedì 5 febbraio : Torna ancora una volta in prima serata Il segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani (manco fosse Lorella Cuccarini, diremmo noi). L’appuntamento è ancora una volta con la prima serata di martedì, obbligatoriamente su ReteQuattro: la nuova puntata è martedì 5 febbraio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della ...

Spoiler Il Segreto - trama del 3 febbraio : Adela colpita alla testa dallo stalker : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende anche domenica 3 febbraio a partire dalle 16,15 su canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata doppia di Una Vita. Ricordiamo infatti che dall'inizio dell'anno, il pomeriggio del dì di festa è dedicato alle tele novela che occuperanno il palinsesto di Mediaset sino alle 17,20, ora di messa in onda di Domenica Live. Nel nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo vedremo dunque ...

Anticipazioni Il Segreto trama Puntate 4-10 febbraio 2019 : Raimundo Scompare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019: Raimundo segue Fernando e non ritorna più in Villa. Julieta trova l’arma… Anticipazioni Il Segreto: Julieta trova la pistola con cui Prudencio ha sparato a Saul grazie a Fernando Mesia! Raimundo scompare nel nulla mentre Basilio, lo stalker di Adela, si traveste da finto dottore per completare la sua opera! A Dolores sorge un dubbio: Don Berengario è ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 : Fernando e Julieta Si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019: Julieta va a letto con Fernando. Raimundo giunge ad un manicomio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta seduce Fernando per estorcergli informazioni su Saul Ortega! Raimundo, poi, segue il Mesia e resta sorpreso nel vederlo entrare in un ospedale psichiatrico! Adela è ancora molto grave, mentre Severo, Irene e Carmelo danno la caccia al suo stalker, ...

Il Segreto : cosa nasconde Isaac? - anticipazioni trama puntata martedì 22 gennaio : Nuovo appuntamento nella prima serata del martedì per Il segreto, la soap opera di produzione spagnola che da cinque anni ormai va costantemente in onda sulle reti Mediaset. Normalmente trasmesso nella fascia pomeridiana di Canale 5, una volta alla settimana troviamo la serie in onda anche su ReteQuattro: la nuova puntata è martedì 22 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 21-27 gennaio 2019 : Adela Viene Aggredita dal Suo Stalker! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 21 a domenica 27 gennaio 2019: Fernando e il telegramma di Maria. Isaac chiude con Elsa, Adela Aggredita! Anticipazioni Il Segreto: Elsa scopre che Isaac è il papà del bambino che Antolina metterà al mondo e scappa via! Intanto, la ex ancella tenta il suicidio! Fernando trova un telegramma di Maria e lo legge! Adela lotterà tra la vita e la morte! Intrisi di colpi di scena sono i prossimi ...

Il Segreto : Julieta si concede a Prudencio - anticipazioni trama puntata martedì 15 gennaio : Ancora una volta, torna in prima serata Il segreto, la soap opera di produzione spagnola che va in onda sulle reti Mediaset. Anche questa settimana, il serial ripropone il suo consueto appuntamento del dopocena su ReteQuattro: la nuova puntata è in onda martedì 15 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Trama Il Segreto del 15 gennaio : la strana malattia di Fernando - Elsa si risveglia : Appuntamento con le anticipazioni delle puntate del Il segreto che vedremo in onda su canale 5 martedì 15 gennaio, a partire dalle 16,20 circa e che ci sveleranno cosa sta accadendo a Puente Viejo. Dopo il ritorno di Elsa, Isaac sarà molto felice, soprattutto dopo che la la sua amata si è risvegliata e che sta piano piano recuperando le forze. Carmelo nel frattempo è sempre più preoccupato per le lettere minatorie ricevute da Adela mentre ...

Il Segreto trama del 13 gennaio : Antolina sconvolta dal ritorno di Elsa : La soap Il Segreto ci tiene compagnia anche domenica 13 gennaio 2019, nel pomeriggio di Canale 5 che da questo mese viene dedicato alle soap opera. Al termine del doppio appuntamento con Una Vita, andrà infatti in onda un nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo. Come ci rivelano le anticipazioni, vedremo che dopo la ricomparsa di Elsa, Antolina sarà in preda alla disperazione, mentre Julieta ha cambiato look e ha cominciato ad ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 14-20 gennaio 2019 : Elsa Scopre che Antolina è Incinta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 14 gennaio 2019 a domenica 20 gennaio 2019: Francisca in grave pericolo! Antolina incinta di Isaac! Anticipazioni Il Segreto: devastato dai sensi di colpa, Isaac vuole rivelare ad Elsa di essere il padre del bambino che Antolina porta in grembo! Raimundo Scopre che Francisca sta correndo un grave rischio! Nel frattempo, Carmelo assume tre guardie del corpo per Adela! Una gravidanza inattesa, ...

Il Segreto : Carmelo e le minacce anonime ad Adela - anticipazioni trama puntata 8 gennaio : Non è più tempo di ricordare l’epoca dorata della storia di Pepa, il primo e storico arco narrativo della soap opera Il segreto, che ha visto protagonista l’attrice Megan Montaner nei panni della levatrice di Puente Viejo. La serie di produzione spagnola ripropone il suo ormai consueto appuntamento settimanale in prima serata su ReteQuattro anche martedì 8 gennaio alle 21.25. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte ...

Il Segreto - trama 8 gennaio : Elsa arriva a Puente Viejo - Carmelo preoccupato per Adela : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che martedì 8 gennaio 2019 vedrà il consueto doppio appuntamento. Oltre all'episodio in onda nel pomeriggio di Canale 5, varrà messa in onda una puntata serale in prima serata su Rete 4, nella quale vedremo cosa accadrà a Puente Viejo dopo l'inaspettato arrivo di Elsa, ritrovata priva di sensi da Isaac e Matias sulle sponde del fiume, mentre vedremo che Carmelo non riesce a nascondere ...

Il Segreto - trama del 4 gennaio : Antolina vuole una commemorazione funebre per Elsa : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti la puntata in onda venerdì 4 gennaio 2019 su canale 5 e che vedranno Antolina e Isaac alle prese ancora con il ricordo di Elsa. I due giovani credono che la donna sia morta il giorno delle nozze e sono all'oscuro che invece è ancora viva e sta tentando in tutti i modi di fuggire dal luogo in cui è tenuta prigioniera. Antolina come vedremo proporrà ad Isaac di celebrare una ...