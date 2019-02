Il Papa all' Anm | Vuoti di legge su fine vita | famiglia e migranti | serve

La commovente lettera di un papà all’uomo che ha intrattenuto la sua bimba : Non è facile viaggiare, per un genitore coi bimbi piccoli. Soprattutto se quel genitore è single (o comunque viaggia solo). Si ha sempre il timore che il bambino faccia dei capricci, che si annoi, che dia fastidio agli altri viaggiatori. Ed ecco dunque che ci si inventa tutta una serie di attività per tenerlo occupato. Talvolta, però, un aiuto arriva da chi meno ce lo si aspetta: uno sconosciuto che, in aeroporto, si trasforma in una dolcissima ...

Venezuela - l’appello di Juan Guaidò al Papa : “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione” : Attraverso i microfoni di Sky Tg24 Juan Guaidò rivolge un appello a Papa Francesco, chiedendo un aiuto per la situazione in Venezuela: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per la fine dell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela".Continua a leggere

"Il Papa cerca nell'islam un alleato contro la globalizzazione" : Il viaggio di papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti fa già parte della storia della relazioni tra confessioni religiose. Per comprenderne la portata e i possibili effetti, abbiamo intervistato il professor Alberto Ventura, già membro della Commissione Nazionale delll'Unesco in rappresentanza del Belpaese, islamista per l'Università Orientale di Napoli e, tra le altre cose, direttore della collana dedicata agli studi islamici della ...

Il Papa tende la mano all’islam : “Costruiamo insieme l’avvenire” : Il Papa tende la mano all’islam Papa francesco, intervenendo nel corso del Founder’s Memorial, il primo appuntamento di questa lunga 48 ore, non si è di certo risparmiato. Le parole… L'articolo Il Papa tende la mano all’islam: “Costruiamo insieme l’avvenire” proviene da Essere-Informati.it.

Georgina Rodriguez distrutta : "Devastata dalla morte di mio papà" : Georgina Rodriguez , sexy compagna di Cristiano Ronaldo, qualche giorno fa ha subito un brutto lutto familiare: il padre Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon è morto all'età di 70 anni. L'uomo, ex ...

Ronaldo prepara il suo erede : Mateo a 20 mesi si allena già con papà : "Calcia Mateo". In casa Ronaldo si allena già un nuovo campione. Nel giorno in cui Cr7 ha compiuto 34 anni, la sua compagna Georgina Rodriguez ha fatto gli auguri al fuoriclasse della Juventus ...

Il Papa ammette gli abusi alle suore : «Da tempo ci stiamo lavorando» : «Il maltrattamento delle donne è un problema che esiste anche nella Chiesa, anche oggi». Lo ha ammesso il Papa, sul volo di ritorno da Abu Dhabi, a proposito delle rivelazioni dell’inserto femminile dell’Osservatore Romano sugli abusi alle suore da parte dei preti (qualche mese fa anche l’Unione delle Superiore generali ha fatto una denuncia pubblica). «È vero, dentro la Chiesa ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo. In ...

Papà Kluivert su Justin : 'Roma? Doveva rimanere all'Ajax' : ROMA - Scampoli di partita, a volte anche dall'inizio come titolare, ma un rendimento che non sta rispettando le aspettative, alte, che ad inizio stagione s'erano poggiate sul suo talento. Justin ...

I segnali arrivati dallo storico viaggio del Papa negli Emirati : La visita di Francesco negli Emirati Arabi Uniti ha vari aspetti inediti che dettano un nuovo passo al dialogo interreligioso e alle dinamiche per costruire nuove forme di convivenza. Leggi

Vicario di Aleppo : dal Papa e dall'imam una 'Magna Charta' nelle relazioni islamo-cristiane : 'Al-Azhar è un punto di riferimento per il mondo musulmano - aggiunge - e il papa è la voce dei cattolici del mondo. Entrambi hanno siglato un testo impegnativo, improntato alla pace, al rispetto ...

Chiuso il viaggio del Papa negli Emirati - 170mila alla Messa : ' Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato '. Papa Francesc o lascia gli Emirati Arabi Uniti con l'abbraccio della comunità cattolica al termine della grande ...

Non riesce a mangiare ma per i medici è stress : papà 35enne muore per un tumore all’esofago : Ryan Greenan, 35 anni di Edimburgo, è morto a causa di un cancro all'esofago all'ultimo stadio, che si era diffuso anche ai polmoni e al fegato. Quattro mesi prima un medico gli aveva detto che la sua difficoltà nel deglutire cibo e acqua era dovuta ad ansia e stress: "Se avessero capito prima di cosa si trattava, sarebbe ancora vivo". Lascia due figlie di 8 e 11 anni.Continua a leggere

Papa Francesco ad Abu Dhabi esorta i cristiani alla mitezza : non fate crociate : È importante la mitezza: se vivremo nel mondo al modo di Dio, diventeremo canali della sua presenza; altrimenti, non porteremo frutto'. Nello stadio si prega in arabo. Ci sono fedeli caldei, copti, ...