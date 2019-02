Il mondo della bambola sospeso fra robotica e arte

Biathlon - Coppa del mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l'Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore , Canada, tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo

Biathlon - Coppa del mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l’Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore (Canada) tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon sulle nevi canadesi. La formazione scandinava, come da pronostico, si è imposta davanti alla Francia (+1’10″4) e alla Russia (+1’48″4). Una prova sontuosa quella del quartetto nordico che si è potuto permettere una chiusura in completo rilassamento di ...

Iniezioni ingoiabili/ Video - rivoluzione nel mondo della medicina - mai più siringhe? : Arrivano le Iniezioni ingoiabili e il mondo della medicina si prepara a una vera rivoluzione che potrebbe dire per sempre addio alle siringhe.

Emiliano Sala - il mondo reagisce al ritrovamento del corpo. Il messaggio straziante della sorella : “La tua anima brillerà per sempre nella mia” : Dopo settimane di angoscia e di ricerche, la famiglia di Emiliano Sala si abbandona al dolore. Il corpo recuperato dal relitto dell’aereo che trasportava l’ex calciatore del Nantes e il pilota David Ibbotson, sparito la sera del 21 gennaio, è quello del giovane argentino di origini italiane. La polizia di Dorset ha confermato il ritrovamento con questa dichiarazione: “Il corpo trasferito al porto di Portland è stato formalmente identificato dal ...

Biathlon - Coppa del mondo Canmore 2019 : la prima short individual della storia è di Johannes Boe. Dominik Windisch - quinto - è il miglior azzurro : Dominio incontrastato del norvegese Johannes Boe nella prima short individual della storia della Coppa del Mondo di Biathlon: nel gelo di Canmore, in Canada (si è gareggiato a -14.6°C), il re della classifica generale certifica il suo strapotere con uno stratosferico zero al poligono associato al miglior tempo sugli sci (15 km percorsi) e conclude in 35’27″9. Sul podio il connazionale Vetle Sjaastad Christiansen, staccato di ...

Perché il mondo dell’istruzione e della ricerca sarà in piazza il 9 febbraio e aprirà il corteo di Cgil - Cisl e Uil : Qualche commentatore arguto e di lungo corso e qualche giovane parlamentare della maggioranza si chiedono in questi giorni (lo chiedono soprattutto alla Cgil e al nostro segretario generale Maurizio Landini) come sia possibile che i sindacati confederali abbiano indetto la manifestazione del 9 febbraio in piazza san Giovanni a Roma ora che il governo sembra approvare misure economiche e sociali a favore dei poveri, di lavoratrici e lavoratori. ...

Scherma – Coppa del mondo : gli azzurri della spada impegnati a Vancouver e Barcellona : Gli azzurri della spada volano verso Vancouver e Barcellona per una nuova tappa di Coppa del Mondo La spada sale in pedana nel fine settimana di Coppa del Mondo. L’arma non convenzionale sarà infatti impegnata nella tappa del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile a Barcellona ed in quella di spada maschile a Vancouver. Sulle pedane della Catalogna saranno dodici le spadiste azzurre protagoniste della tappa spagnola. Di ...

Il mondo della calzatura al Micam tra seduzione e tendenza sneakers : Le seduzioni infinite delle calzature fra stile e tendenze, affari e spettacolo in un salone che a ogni edizione propone il meglio della produzione mondiale con la capacità di stupire. È Micam , la ...

Londra - venduto all’asta per 160mila euro lo slittino della pazza missione di Shackleton che portò l’uomo all’estremo sud del mondo : Sono poco più di tre metri di traverse di legno e cinghie metalliche. Ma sono state vendute oggi al prezzo record di 143.750 sterline, equivalenti a circa 163.544 euro, a un anonimo acquirente, tanto misterioso quanto romantico. Già, perché all’asta da Bonhams, a Londra, non è finita una vecchia slitta qualsiasi. Se potesse parlare, infatti, questa slitta racconterebbe di un’impresa folle e leggendaria: una marcia antartica di oltre cento ...

Rivoluzione nel mondo della dolcezza : il dolcificante con -40% di zucchero in meno : Lo zucchero è il carburante delle nostre cellule e, soprattutto, del nostro cervello. Una soluzione rapida e sempre efficace per ottenere l’energia giusta nelle attività di tutti i giorni. Secondo la scienza è questa la ragione per cui i dolci sono una vera e propria tentazione dalla quale siamo inesorabilmente attratti, nonostante i sensi di colpa sempre in agguato dopo aver addentato quella leccornia che tanto ci faceva gola. Una soluzione ...

C3S : Gennaio 2019 è stato il 4° più caldo di sempre nel mondo - temperature bollenti in Australia. In Europa leggermente più freddo della media [DATI] : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese C3S pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Dieci milioni per il futuro della Manifattura - porta su Cagliari che si affaccia nel mondo : Gli eventi hanno coinvolto circa 120mila partecipanti: per il 50% si è trattato di convegni e seminari, per il 23% di grandi eventi come mostre, rassegne, festival, spettacoli di musica, danza e ...

La dolce festa della Nutella : il mondo nel vasetto di vetro. Oggi la Giornata internazionale : Stili di vita Mito italiano da più di 50 anni, citata in film e canzoni: ogni anno i fan di tutto il pianeta la celebrano il 5 febbraio. I designer della Ferrero hanno giocato sui valori emozionali del prodotto in modo intuitivo, facendo leva sull'identificazione

