Il microbiota intestinale influenza la mente

(Di sabato 9 febbraio 2019) Un nuovo studio di Lovanio, in Belgio, dimostra come la composizione delinfluisca, oltre che sullo stato di salute generale dell'individuo, anche sul suo stato mentale. La mancanza di particolari ceppi batterici sarebbe inoltre associata in modo sistematico alla depressione, e le sostanze che la flora batterica produce con il suo metabolismo avrebbero un'positiva sulla sensazione di benessere.Lo studio Lo studio, condotto da ricercatori dell'Università di Lovanio, e pubblicato su "Nature Microbiology", è incentrato sul collegamento tra lo stato di salute mentale dell'uomo e la presenza di sostanze neuroattive prodotte dalla flora batterica, il cosiddetto "". Gli studi degli ultimi anni hanno svelato il legame tra ile moltissime patologie: per fare un esempio, lo stesso team della ricerca di Lovanio, anni fa aveva ...