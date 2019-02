I "caschi gialli" spiegano a Di Maio perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio : Con in testa i “caschi gialli”, quelli usati per sicurezza dagli operai sulle piattaforme petrolifere, in opposizione ideale con la violenta protesta francese dei “gilet gialli” usati invece per le emergenze in strada, circa duemila persone da Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e

In Abruzzo i "caschi gialli" contestano Di Maio e la politica del "no" : Deve essere stato inaspettato per Luigi Di Maio ritrovarsi contestato in terra NoTriv da chi è favorevole alle attività di ricerca ed estrazione di gas e petrolio. Questa mattina ad Ortona un gruppo di lavoratori del settore oil&gas ha manifestato fuori dal teatro Francesco Paolo Tosti, dove il vice

In Abruzzo caschi gialli contestano Di Maio e la politica del 'no' : Così, mentre Di Maio ha fatto campagna elettorale a favore della Marcozzi proponendo la sua politica dei "no" " con l'occasione il vicepremier ha mandato anche un messaggio a Matteo Salvini ribadendo ...

caschi gialli : il Governo dice No al petrolio di Ragusa : Il Governo dice No! al petrolio. Anche i #Caschigialli di Ragusa il 9 di febbraio in campo per dire No! all’emendamento del Governo al DL

Trivelle - in campo il popolo dei caschi gialli. Ancora scontro nella maggioranza : I calcoli del ministero Economia e finanza I costi sarebbero in parte compensati, nelle intenzioni del governo, da un maxiaumento dei canoni di concessione di circa 35 volte rispetto ai livelli ...