Guerriglia urbana a Torino | fermati 12 manifestanti | quattro i feriti | uno grave

Torino - Guerriglia urbana al corteo anarchico : 12 fermi : Ore di guerriglia urbana nel centro di Torino . Per gli scontri, la polizia ha fermato 12 manifestanti nel corso del corteo degli anarchici che ha sconvolto per oltre due ore una zona vicino al centro ...

Guerriglia urbana a Roma : “i tifosi della Lazio hanno ferito una decina di agenti” - ci sono degli arresti : Roma, la tifoseria laziale avrebbe dovuto festeggiare i 119 anni della società, il tutto si è trasformato in uno scontro con la polizia sono una decina i poliziotti rimasti feriti ieri notte a Roma in scontri con la tifoseria laziale che a piazza della Libertà festeggiava i 119 anni della squadra di calcio. “Una decina di agenti sono rimasti feriti per il lancio di sassi, bombe carta e per i bastoni e spranghe utilizzate da un folto ...