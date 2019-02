Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia

Di Maio ha incontrato i gilet gialli sbagliati? : "Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta, non rappresenta il nostro movimento. Lui ha incontrato altre persone, rappresentanti di gruppi diversi dal nostro. Non riconosciamo come leader le persone che ha visto, non siamo stati consultati. Non ci sono leader, quello dei gilet gialli è un movimento di popolo. Tutti possono essere gilet gialli". Parola di Maxime Nicolle, uno dei leader dell'ala dura dei gilet gialli, che oggi è ...

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

Gilet gialli a Sanremo : 'Di Maio non ha incontrato un leader' : Roma, 8 feb., askanews, - Luigi Di Maio 'non ha incontrato un leader dei Gilet gialli', ma il movimento francese 'non ha nulla contro di lui'. A dirlo è Maxime Nicolle, 31 anni, 'lavoro interinale ...

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...

Di Maio non ha incontrato i rappresentanti del movimento dei gilet gialli : Da Maxime Nicolle arriva un annuncio di una manifestazione a Sanremo. Uno dei principali leader dei gilet gialli ha comunicato

Chi è Chalencon - il leader dei gilet gialli che ha incontrato Di Battista e Di Maio : La formazione politica deve anche fare i conti con la concorrenza di altre liste di gilet gialli, in lizza per le europee. La lista non è vista di buon occhio dai 'falchi' dei gilet gialli, come ...

Juan Guaidó ha scritto una lettera a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per chiedere di incontrarli : Juan Guaidó, il 35enne presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela che si è autodichiarato presidente del paese accusando il presidente eletto Nicolás Maduro di essere un «usurpatore», ha scritto una lettera al vice primo ministro Matteo Salvini, indirizzata e al ministro del

Chiara Appendino - l’inchiesta sull’ex portavoce Luca Pasquaretta e quei viaggi a Roma per incontrare Luigi Di Maio : Gli inquirenti si chiedono che cosa abbia fatto Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino, nei suoi viaggi a Roma per incontrare il viceministro Luigi Di Maio al termine del suo rapporto di lavoro con la sindaca di Torino. Quattro viaggi verso la capitale, verosimilmente con l’intenzione di trovare una nuova occupazione tra i ranghi del Movimento 5 stelle, dopo essere stato cacciato – per colpa di un’inchiesta per peculato – ...

Di Maio a Parigi incontra i gilet gialli : battaglie comuni : Il vicepresidente del Consiglio, insieme con Alessandro di Battista, ha incontrato a Parigi Christof Chalencon, uno dei leader dei 'gilet gialli' che in alcune occasioni aveva invocato la 'guerra ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Andiamo d'accordo ma alleanze premature' : Chalencon e l'appello contro Macron - Christophe Chalencon, presentato dai media francesi nelle ultime settimane come uno dei leader dei cosiddetti "gilet gialli liberi", ha fatto parlare di sé per ...

