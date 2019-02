Tagli ai parlamentari | arriva il primo sì

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Taglio del numero dei parlamentari - M5S procede - 8 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: La Francia richiama l'ambasciatore in Italia; Tonfo a piazza Affari; la Franzoni ritorna in libertà , 8 febbraio 2019, .

Taglio parlamentari - Malan (FI) al governo : “Vedo che Goebbels fa ancora proseliti”. La Russa : “Strada ancora lunga” : Il disegno di legge di riforma costituzionale supera il primo esame a Palazzo Madama. In favore della legge hanno votato M5s e Lega, che avevano presentato il testo, ma anche Forza Italia e Fratelli d’Italia, che hanno detto che la loro scelta è una “apertura di credito” alla maggioranza sul tema delle riforma, che richiederà una verifica nei passaggi successivi. Eppure lo scetticismo tra gli azzurri è più volte manifestato dal senatore Lucio ...

Taglio parlamentari - primo sì del Senato : come cambierà il Parlamento : primo sì dalla Camera al disegno di legge sul Taglio parlamentari. Con 185 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato il ddl che riduce il numero di deputati e Senatori italiani, prevedendo di passare da 315 a 200 Senatori e da 630 a 400 deputati. Si tratta della prima delle quattro letture previste per i disegni di legge di riforma costituzionale. “Oggi è una giornata storica, posiamo la prima pietra per un ...

Taglio parlamentari - arriva il primo sì : Con voti 185 favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge che riduce il numero dei parlamentari, prevedendo di passare da 315 a 200 senatori e da 630 a 400 deputati.

Riforme - Di Maio festeggia : primo passo per Tagliare parlamentari : Roma, 7 feb., askanews, - 'Evviva! Approvato il Tagliapoltrone in Senato! Presto ci saranno 345 parlamentari in meno e un risparmio di mezzo miliardo di euro a legislatura. Dicevano: IMPOSSIBILE! E ...

Taglio dei parlamentari - primo okCon M5S-Lega via 345 poltrone : Il Senato ha dato il via libera, in prima lettura, al disegno di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari da 945 a 600. Il testo ora passa al vaglio di Montecitorio. Di Maio esulta Segui su affaritaliani.it

Taglio dei parlamentari - c'è il primo sì al Senato : Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600. Il provvedimento, approvato con 185 sì, 54 no e 4 astenuti, modifica gli articoli ...

Il Senato ha approvato il ddl che Taglia il numero di parlamentari - Sky TG24 - : Ddl approvato con 185 sì, 54 no e 4 gli astenuti. Ora il testo, che prevede di ridurre a 400 i deputati e a 200 i Senatori, passa alla Camera. Favorevoli M5s, Lega, ma anche Fi e Fdi. Contrari Pd, Leu ...

Taglio numero parlamentari - primo ok dal Senato : Via libera del Senato - in prima lettura - al disegno di legge costituzionale per il Taglio del numero dei parlamentari da 945 a 600 . Il provvedimento, approvato con 185 sì, 54 no e 4 astenuti, ...

Taglio dei parlamentari - arriva il primo sì del Senato : Con voti 185 favorevoli, 54 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge che riduce il numero dei parlamentari, prevedendo di passare da 315 a 200 senatori e da 630 a 400 deputati. Si tratta della prima delle quattro letture previste per i disegni di legge di riforma costituzionale. Il testo passa ora alla Camera. Trattandosi d...

Dal Senato il primo ok al Taglio di 345 parlamentari : 185 sì - 54 no : Il Senato ha approvato il disegno di legge della maggioranza di riforma costituzionale che taglia il numero dei deputati , da 630 a 400, e dei Senatori , da 315 a 200, . I sì sono stati 185, i no 54, ...

Riforme - Senato : sì a Taglio parlamentari : 13.24 Il Senato ha approvato il disegno di legge della maggioranza di riforma costituzionale che taglia il numero dei deputati (da 630e 400) e dei Senatori (da 315a 200). I sì sono stati 185, i no 54, gli astenuti 4. Il testo passa ora alla Camera. Trattandosi di una riforma costituzionale il Ddl richiederà una doppia lettura conforme delle due Camere.

Taglio numero parlamentari - il Senato approva il ddl : contrari PD e LeU : Primo via libera del Senato della Repubblica al disegno di legge costituzionale che prevede il Taglio dei parlamentari: i deputati passeranno da 630 a 400, i Senatori da 315 a 200. Esulta il Movimento 5 Stelle, molte critiche dal Partito Democratico: "Non è il Taglio delle poltrone, rischia di essere il Taglio della democrazia rappresentativa".Continua a leggere

Riforma - via libera del Senato al ddl sul Taglio dei parlamentari : Il Senato ha approvato il disegno di legge di Riforma costituzionale che taglia il numero dei deputati , da 630 a 400, e dei Senatori , da 315 a 200, . A favore hanno votato in 185, contro in 54, 4 ...