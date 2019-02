Sanremo | Ultimo torna single | “Colpa del lavoro”

Da dove arriva Ultimo - che a Sanremo avete già visto : Ha vinto nel 2018 tra le "Nuove proposte", e stasera duetterà con Fabrizio Moro

Pagelle Sanremo 2019 terza serata : Nigiotti tenero outsider - Ultimo è entrato da Papa - esce da Cardinale : MAHMOOD – Insieme ad Achille Lauro la grande scoperta di questo Festival. Canta bene, tiene il palco con sicurezza e porta a Sanremo il suo mondo fatto di ritmi esotici e arabeggianti. Come scrivere una canzone su un padre assente senza puntare sulla lacrima facile. Coraggioso. 8ENRICO Nigiotti – Per il debutto tra i Big Enrico sceglie di puntare sulla commozione. "Nonno Hollywood" in puro stile livornese, è un tenero ricordo ...

Sanremo 2019 - le mie pagelle : la canzone di Ultimo è orecchiabile. Ma lo era pure Pulcino Pio : Ferdinando Salzano: 10 Ferdy, a 'sto giro t'è sfuggita la mano. pure Venditti, Raf, Tozzi, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso ci hai infilato. Peggio della Germania che bullizza il Brasile alla finale dei mondiali, cazzo. Lascia agli altri almeno il goal della bandiera. Claudio Baglioni: 2 Vederlo duettare con Rovazzi e solo dopo omaggiare con Serena Rossi Mia Martini fa pensare che più che il dirottatore artistico, ormai, sia il ...

Sanremo 2019 - terza serata. IL PAGELLONE. Cristicchi emoziona e si commuove - convince Ultimo. Crescono Zen Circus e Motta : MAHMOOD (Soldi) 6.5: un reggae-trap arabeggiante che sicuramente dividerà, non infarcito di parolacce, e già questo è un mezzo evento. Non era dispiaciuto la prima sera, si conferma piacevole anche al secondo ‘giro’. ENRICO NIGIOTTI (Nonno Hollywood) 6: in radio si sentirà, download ne collezionerà, ma resta netta la sensazione avuta già al primo ascolto: poteva fare di più, decisamente di più di un brano in stile classico italiano, senza grossi ...

Sanremo - Silvestri insegue i favoriti Ultimo - Irama e Il Volo : Se dobbiamo continuare nel gioco di interpretare gli incipit baglioniani, dopo i messaggi di disamore verso la Rai di «Voglio andar via» e «Noi no», «Viva...

Ultimo 1° nelle classifiche digitali con I tuoi particolari - verso il trionfo al Festival di Sanremo : Ultimo domina le classifiche digitali dei brani più ascoltati e più scaricati dagli utenti. I tuoi particolari, il brano che presenta al Festival di Sanremo 2019, è al primo posto delle classifiche iTunes, Spotify e Apple Music, stabile dal momento del rilascio. Le preferenze del pubblico da casa non sono ancora state rivelate al Festival di Sanremo ma sono le classifiche di vendita a svelare il più gradito: è di Ultimo il primo posto delle ...

