Partita Iva 2019 : limite pagamento contanti - importo e operazioni : Partita Iva 2019: limite pagamento contanti, importo e operazioni pagamento in contanti con Partita Iva: i limiti Chi inizia una nuova attività e opera come lavoratore autonomo può aprire Partita Iva in regime forfettario. Si tratta di un regime a tassazione agevolata esente Iva, che permette di pagare un’aliquota del 5% su quanto fatturato (15% se l’attività lavorativa è prosecuzione della precedente) per i primi 5 anni. In aggiunta a ciò è ...

Partita Iva dormiente 2018 : chiusura o riattivazione - ecco costi e sanzioni : Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una Partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si ...

Partita Iva e regime forfettario 2019 : falso lavoro autonomo - i rischi : Partita Iva e regime forfettario 2019: falso lavoro autonomo, i rischi regime forfettario 2019 e Partita iva, il falso lavoro Importanti novità all’orizzonte per chi una Partita Iva, oltre alle modifiche rispetto a requisiti e condizioni del regime forfettario. “Disposizioni per il contrasto del falso lavoro autonomo” è il nome del disegno di legge presentato dalla senatrice del M5S Nunzia Catalfo. L’obiettivo della proposta legislativa è di ...

Partita Iva e regime forfettario 2019 Inps : chi perde i requisiti. La nota : Partita Iva e regime forfettario 2019 Inps: chi perde i requisiti. La nota Requisiti regime forfettario 2019 In merito alla Partita Iva e al regime forfettario 2019 l’Inps ha fornito chiarimenti importanti sulla perdita dei requisiti. E sulle tempistiche delle comunicazioni da inoltrare entro certe date, affinché il ripristino del regime ordinario avvenga nell’anno in corso anziché dal 1° gennaio dell’anno seguente. In sintesi, il diritto di ...

Regime Forfettario 2019 : Flat Tax Partita Iva - requisiti e limiti reddito : Regime Forfettario 2019: Flat Tax Partita Iva, requisiti e limiti reddito Partita iva e Flat tax 2019, chi aderisce al Regime Forfettario Il governo ha intenzione di adottare gradualmente la Flat tax. Si inizierà così dal 2019 con la “mini Flat tax” per le partite Iva, che altro non è che un’estensione dell’attuale Regime Forfettario. Per rientrare in questo Regime, occorre dunque riepilogare i requisiti da possedere e i nuovi limiti di ...

Gestione Airbnb : Partita Iva - codice attività - tassazione. Le regole : La nuova frontiera dell’accoglienza turistica è sempre più extra-alberghiera, e si sono ormai diffuse a macchia di leopardo strutture ricettive diverse rispetto ai tradizionali hotel: B&B, case vacanze e affitti sull’home sharing, primi fra tutti tramite la piattaforma Airbnb. Un’attività che attrae sempre più persone, magari proprietarie di una seconda casa inutilizzata e desiderosi di farla fruttare un po’, di arrotondare, a volte invece ...

Partita Iva regime ordinario e forfettario 2019 : apertura e costi : Partita Iva regime ordinario e forfettario 2019: apertura e costi Costo e apertura Partita iva con regime forfettario 2019 Aprire una Partita Iva per iniziare una propria attività lavorativa richiede degli adempimenti obbligatori che adesso andremo a elencare. Ci occuperemo solo delle partite Iva per liberi professionisti e ditte individuali, mentre lasceremo da parte le partite Iva societarie. In particolare prenderemo come maggior ...

