ilfattoquotidiano

: Mamma si lancia da un ponte alto 100 metri insieme al figlio - TutteLeNotizie : Mamma si lancia da un ponte alto 100 metri insieme al figlio - FQMagazineit : Mamma si lancia da un ponte alto 100 metri insieme al figlio - Cascavel47 : Mamma si lancia da un ponte alto 100 metri insieme al figlio -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La donna aveva problemi economici e come riportano giornali e siti colombiani, ha deciso di farla finitaaldi 10 anni. Il gesto è stato ripreso da telecamere e cellulari: in tanti hanno provato a fermarla. Sul posto, la Variante nella località di Ibague, nell’area colombiana centro-occidentale di Tolima, sono infatti intervenuti i servizi di emergenza che hanno provato a far desistere la donna. Ma Jessy Paola Moreno Cruz, 32 anni, si èta per un volo di 100tenendo in braccio ildi 10 anni. Nel suo profilo Facebook, la donna, da poco separata dal marito, scriveva di quanto fosse importante avere un’assistenza psicologica.L'articolosida un100alproviene da Il Fatto Quotidiano.