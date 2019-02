Lazio | il volo fino al quarto posto | è da Champions?

Il Volo fa una riveLazione su Sanremo : “Vincere non sarà…” : Il Volo torna al Festival di Sanremo per un motivo speciale Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, sono tornati al Festival di Sanremo. Il loro brano “La musica che resta” ha incantato il palco dell’Ariston tanto da spingere Claudio Bisio ieri sera a trattenere i tre cantanti per permettergli di prendere tutto l’applauso della platea. Sulle pagine del settimanale Chi, i tre ragazzi del ...

Live Napoli-Lazio 0-0 : Milik - traversa clamorosa al volo! : Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del...

Sciopero controllori di volo - ritardi e tante cancelLazioni : la lista aggiornata : Ci sono molti voli cancellati o a rischio per lo Sciopero proclamato - dalle 13 alle 17 di oggi - da alcune sigle sindacali...

Venerdì nero per il trasporto aereo : ritardi e cancelLazioni per lo sciopero dei controllori di volo : Alitalia ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei voli annullati, precisando però che l'80% dei passeggeri riuscirà a partire in giornata

Sciopero controllori volo l'11 gennaio : ritardi e cancelLazioni : Sciopero controllori volo l'11 gennaio: ritardi e cancellazioni Dalle 13 alle 17 possibili disagi per la protesta proclamata dagli addetti al controllo del traffico aereo. Sul sito di Alitalia l'elenco dei voli cancellati, Ryanair e Easyjet hanno avvertito i passeggeri coinvolti via sms ed email Parole chiave: ...

La reLazione tra omicidi volontari e porto d'armi non è per niente scontata : Rispetto al totale degli omicidi volontari commessi con un'arma da fuoco, soltanto il 5% risulta a carico di detentori autorizzati. Il nostro sistema di controllo dei requisiti psicofisici (il più restrittivo d’Europa) funziona. È questa la notizia che emerge da una ricerca dell’Università La Sapienza di Roma, realizzata da un team coordinato dal professor Paolo De Nardis e intitolata ...

Europa League - Lazio-Eintracht : tavolo tecnico per esaminare le misure di sicurezza : Si è tenuto ieri sera in Questura, presieduto dal Questore Marino, il tavolo tecnico nel corso del quale sono state esaminate le misure di sicurezza per Lazio-Eintracht Francoforte, gara di Europa League che si disputerà domani all’Olimpico. Nel corso dell’incontro, sono state analizzate le criticità che potrebbero presentarsi a causa della rivalità tra le due tifoserie e delle intemperanze manifestate dai tifosi della squadra ...