Incendio Flamengo | Juan Jesus | ' Dio Benedica le famiglie delle vittime'

Brasile : 10 morti per un Incendio al centro sportivo del Flamengo : Dieci persone sarebbero decedute nel corso di un vasto incendio che ha colpito il centro sportivo del Flamengo , la famosa squadra di calcio brasiliana di Rio de Janeiro, situato nel quartiere Urubu nella parte ovest della città carioca. Come riferisce il quotidiano online "g1 globo", l' incendio sarebbe scoppiato intorno alle 5:10 del mattino di oggi venerdì 8 febbraio secondo il fuso orario di Rio de Janeiro, quando in Italia erano circa le ...

