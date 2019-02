Castaner a Salvini:nessuno mi "convoca"

: #ItaliaFrancia. Il Viminale: Parigi non vuole i migranti Sea Watch. Il portavoce governo francese Griveaux: incontr… - RaiNews : #ItaliaFrancia. Il Viminale: Parigi non vuole i migranti Sea Watch. Il portavoce governo francese Griveaux: incontr… - RaiNews : #ItaliaFrancia, il ministro dell'Interno francese Castaner risponde a Salvini: 'Non mi faccio convocare. Serve dial… - SkyTG24 : #UltimOra #Salvini: convocherò ministro Interno francese #Castaner, #Francia ci rimandi 15 terroristi #Canale50… -

"Non mi facciore" da. Il ministro dell'Interno francese, Christophe, risponde così al suo omologo italiano, Matteo, che aveva detto: "Lo convocherò perché voglio risolvere la situazione"., parlando all'emittente Bfmtv, aggiunge che con l'Italia il dialogo è "costante" ma dev'essere "rispettoso". "Sono pronto anch'io ad accoglierlo. Penso che le missioni diplomatiche non debbano farsi di nascosto ma in modo ufficiale", afferma.(Di venerdì 8 febbraio 2019)