BIT 2019 MAGONI | VETRINA INTERNAZIONALE PER PROMUOVERE NOSTRE ECCELLENZE ARTISTICHE

ABITI SANREMO 2019 - QUARTA SERATA/ Vestiti e look : Eleonora Abbagnato sul palco in Dior : Festival di SANREMO 2019, ABITI e stilisti della QUARTA SERATA: Virginia Raffaele in total Philosophy. Ecco gli stilisti più scelti in queste serate

ABITi Sanremo 2019 - quarta serata/ Vestiti e look : scommesse sull'outfit di Patty Bravo - la Amoroso invece... : Festival di Sanremo 2019, Abiti e stilisti della quarta serata: Virginia Raffaele in total Philosophy. Ecco gli stilisti più scelti in queste serate

Sanremo 2019. IL PAGELLONE DEI LOOK (seconda serata). Solo due aBITi per Virginia Raffaele - che non decolla. Fra tanto bianco e nero la rossa Vanoni infiamma l’Ariston. Che eleganza Serena Rossi.! : La terza serata del Festival è a tutti gli effetti la consacrazione di un Sanremo che ha il sapore un po’ retrò di un film in bianco e nero. Il dress code per partecipare alla kermesse sembra essere ormai il black&white. E infatti i tre conduttori hanno aperto la serata, elegantissimi, in completo giacca e pantaloni di velluto scuro Claudio Baglioni e Claudio Bisio, in abito lungo bianco con taglio imperiale e foulard intorno al collo ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della terza serata : Alessanda Amoroso con due ali di piume nere - Serena Rossi sfoggia il miglior aBITo del Festival (per ora) : Alessandra Amoroso: 8 – Tanta grinta, un po’ di lacrimuccia facile ma soprattutto una lezione di stile. La cantante salentina si è presentata infatti con un bolerino nero dalle maxi spalle di piume nere, che sembravano due ali. Pantalone fasciante nero a vita altissima, pump di vernice nera e un carré che lasciava ben intravedere i preziosi orecchini di brillanti in pendant con l’anello. Un look super scenografico, a metà tra ...

Turismo - BIT 2019 : Regione Calabria annuncia il II Meeting Internazionale sulla Dieta Mediterranea : La Calabria si presenta alla Bit di Milano reduce dal grande successo al “The New York Times Travel Show” di New York insieme a Lidia Bastianich, che ha presentato la sua guida “The journey of Lidia Bastianich to Calabria, wine and food itineraries”, ispirata ai suoi viaggi nel gusto in terra calabrese. La Regione Calabria, insieme a 60 operatori, si presenta alla kermesse milanese riprendendo il dibattito sull’alimentazione sana e sulla “Dieta ...

Alla BIT di Milano 2019 c’è anche il turismo minerario : Alla BIT di Milano si parlerà anche di turismo minerario. La ReMi, Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari promossa dall’ISPRA, sarà presente, insieme al SIH (Save Industrial Heritage), per divulgare il patrimonio minerario italiano. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente anche il Passaporto Turistico minerario, il primo documento del settore che servirà a testimoniare il proprio passaggio nei siti appartenenti Alla ReMi e stimolare ...

Sanremo 2019 - Ornella Vanoni show al Festival : “Sono qui ‘a gratis’ - ma che non diventi un’aBITudine”. Poi la parolaccia : Nella terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, Virginia Raffaele ha condiviso il palco con Ornella Vanoni tra battute, risate, dialoghi in stereofonia (con Raffaelel che imitava Vanoni e Vanoni che faceva il verso a se stessa) e dichiarazioni politically uncorrect. “Sono venuta ‘a gratis'” ha detto a un certo punto la cantante, “ma che non diventi un’abitudine”. Video Rai L'articolo Sanremo 2019, Ornella ...

Sanremo 2019 - Paolo Cevoli si è esiBITo con il personaggio di Palmiro Cangini : Paolo Cevoli, durante la terza serata del Festival di Sanremo, ovviamente, ha portato il personaggio di Palmiro Cangini sul palco del Teatro Ariston. Il comico romagnolo si è presentato con un trombone, millantando le proprie esperienze musicali ("Ho suonato nella tribute-band dei Jalisse").prosegui la letturaSanremo 2019, Paolo Cevoli si è esibito con il personaggio di Palmiro Cangini pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2019 23:55.

Ornella Vanoni superstar a Sanremo 2019 : "Sono venuta gratis qui : che non diventi un'aBITudine - eh" : ...

Sanremo 2019 - Ornella Vanoni irrompe sul palco : "RimbamBITa - maniaca sessuale" - il gelo al Festival : "Mi hai fatto passare per una pazza, una maniaca sessuale, una rimbambita". Ornella Vanoni entra "a sorpresa" sul palco di Sanremo e sveglia un po' il soporifero Festival 2019 targato Claudio Baglioni. La gag con Virginia Raffalele, che l'ha imitata con grande successo in passato, è per una volta gu

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della terza serata : Virginia Raffaele sfoggia un aBITo bianco da dea greca- FOTO e VIDEO : All’urlo di “Claudio, Claudio, Claudio!” dal parte del pubblico in platea, inizia il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo. Immancabile la “tassa” proveniente dal repertorio di Baglioni: stasera tocca Viva L’Inghilterra. “Anche questa sera siamo vivi”: il dirottatore artistico presenta i suoi compagni d’avventura, una Virginia Raffaele vestita finalmente con un abito meraviglioso e un Bisio gasato, che debutta subito ...

ABITi Sanremo 2019 - terza serata/ Vestiti e look al Festival : Loredana Bertè - stesso aBITo per due esibizioni : Abiti e stilisti della terza serata del Festival di Sanremo 2019: Virginia Raffaele veste Gianbattista Valli, gli altri conduttori invece...

Sanremo 2019 - Laura Chiatti e l'aBITo strizzatissimo : sul palco - l'esplosione da censura : Laura Chiatti è stata tra gli ospiti della seconda serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. L'attrice ha duettato sul palco dell'Ariston con Michele Riondino cantando Un'avventura di Lucio Battisti, brano che dà il titolo al film in cui i due recitano insieme diretti da Marco Danieli.