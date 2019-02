Superbollo auto | proposta di legge della Lega per abolirlo

Bollo auto 2019 : abolizione Superbollo per tutti - ecco il dl in pdf gratis : Bollo auto 2019: abolizione superBollo per tutti, ecco il dl in pdf gratis Sul finire dello scorso anno si è parlato ampiamente di una riforma del Bollo auto, che alla fine non c’è stata. Si è parlato poi dell’abolizione del superBollo, una novità che in molti, soprattutto i proprietari delle supercar, attendono da tempo. Nel 2011 fu introdotta dal governo Berlusconi, nel 2012 il governo Monti inasprì duramente l’imposta contribuendo a ...

Superbollo auto 2019 - scadenza 31 gennaio : come pagarlo ed evitare sanzioni : I proprietari di auto di lusso che si sono visti scadere il bollo a dicembre 2018, hanno tempo fino al 31 gennaio 2019 per procedere al pagamento, e quindi al rinnovo, sia del bollo sia del Superbollo auto 2019. Dopodiché rischieranno interessi di mora e sanzioni. Non tutti i veicoli ovviamente sono soggetti s questa supertassa, ma solo alcune categorie, che superano i 185 kilowatt. Un chilowatt vale 1,35962 cavalli vapore e pertanto, una auto ...

Bollo auto 2019 : abolizione Superbollo per tutti - Ddl al Senato : Bollo auto 2019: abolizione superBollo per tutti, Ddl al Senato SuperBollo auto: abolizione in arrivo? Le ultime notizie sul Bollo auto sono buone per i proprietari delle supercar, visto che un disegno di legge sull’abolizione del “superBollo” è stato presentato in Senato. Promotore di questa iniziativa il Senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Bertoldi. Introdotto dal governo Berlusconi per i veicoli di potenza superiore ai 225 ...