Sanremo | attesa per Vanoni e Venditti

Sanremo 2019 - diretta terza puntata : attesa per Alessandra Amoroso - Antonello Venditti e l'omaggio a Mia Martini con Serena Rossi : di Ida Di Grazia Ci siamo quasi. La terza serata del Festival di Sanremo 2019 inizierà questa sera intorno alle 20.45 con i 12 cantanti in gara che non si sono esibiti ieri sera. Su la diretta minuto ...

Sanremo - diretta seconda serata : si ride con Pio e Amedeo. Torna Baudo. Attesa per Cocciante : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si sono esibiti solo la metà dei cantanti, ovvero...

Sanremo - diretta seconda serata : torna Pippo Baudo. Attesa per Cocciante : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si sono esibiti solo la metà dei cantanti, ovvero...

Sanremo - diretta seconda serata : ciclone Bertè. Attesa per Cocciante. Mengoni-Baglioni - "Emozioni" all'Ariston : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si esibiscono solo la metà dei cantanti, ovvero...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA oggi (6 febbraio) : iniziata la gara : Arisa cresce. Attesa per Mengoni - Mannoia e Cocciante infiammano l’Ariston : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi raccontiamo tutto, dallo stile della presentazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supervisionati da Claudio Baglioni, ...

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA oggi (6 febbraio) : iniziata la gara. Attesa per Mengoni - Mannoia e Cocciante infiammano l’Ariston : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda serata Festival di Sanremo. OA Sport segue minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi raccontiamo tutto, dallo stile della presentazione di Claudio Bisio e Virginia Raffaele, supervisionati da Claudio Baglioni, ...

Sanremo 2019 abiti - stilisti e vestiti 1a serata/ Virginia Raffaele - sexy o elegante? Attesa per lei : Look Sanremo 2019, tutto quello che c'è da sapere su abiti, vestiti e stilisti della prima serata: come si vestiranno i cantanti e i conduttori?

Virginia Raffaele - i look beauty più belli in attesa di Sanremo 2019 : Virginia Raffaele, i look beauty prima del Festival (e quelli dei suoi personaggi)Virginia Raffaele, i look beauty prima del Festival (e quelli dei suoi personaggi)Virginia Raffaele, i look beauty prima del Festival (e quelli dei suoi personaggi)Virginia Raffaele, i look beauty prima del Festival (e quelli dei suoi personaggi)Virginia Raffaele, i look beauty prima del Festival (e quelli dei suoi personaggi)Virginia Raffaele, i look beauty prima ...

CLAUDIO BAGLIONI A CHE TEMPO CHE FA/ L'attesa per Sanremo del 'dirottatore' artistico : In collegamento da Sanremo, dove partirà martedì il Festival, CLAUDIO BAGLIONI è ospite della trasmissione Che TEMPO che fa

Sanremo 2019 - grande attesa per l'esordio di martedì 5 febbraio : 24 le canzoni in gara : Il conto alla rovescia sta per terminare, martedì 5 febbraio parte il 69° Festival della Canzone Italiana, il secondo targato Claudio Baglioni. Sarà infatti nuovamente il cantautore romano, il direttore artistico della kermesse sanremese, che quest’anno vedrà alla conduzione Claudio Bisio e Virginia Raffaele. 24 big in gara, nessuna eliminazione Per cinque serate, l’attenzione sarà catalizzata su Rai Uno che trasmetterà il Festival in diretta ...

Virginia Raffaele - i look da gran sera (in attesa di Sanremo) : In Philosophy di Lorenzo serafiniIn Francesco ScognamiglioVirginia RaffaeleIn GennyIn Marco De VincenzoIn Marco De VincenzoIn Marco De VincenzoIn Alberta FerrettiEffettivamente, siamo abituati a vederla – o, per lo meno, a immaginarla – in abiti casual. Tutt’al più, vestendo i panni, letteralmente, delle artiste cui dedica le sue sagaci e irresistibili imitazioni parodistiche. Ma Virginia Raffaele, padrona di casa – ...

Casa Sanremo Tour - cresce l’attesa per l’arrivo del Maestro Beppe Vessicchio nella Città dei Fiori : La sua lunga storia professionale e le sue molteplici direzioni d’orchestra al Festival di Sanremo fanno del Maestro Beppe Vessicchio uno dei personaggi più rappresentativi e amati della più importante kermesse musicale italiana. Sebbene come da lui stesso annunciato, non salirà sul palco del Teatro Ariston, il Maestro di origini napoletane nei prossimi giorni, per la gioia dei suoi tantissimi estimatori, sbarcherà a Sanremo. Vessicchio, ...

È finita tra Fabrizio Giannini ed Elodie Di Patrizi : la strategia volta alla crescita scavalcata dall’eterna attesa di Sanremo? : Fabrizio Giannini, l'ormai storico manager di Tiziano Ferro, annuncia di non seguire più la cantante Elodie Di Patrizi. Il loro rapporto lavorativo si è ufficialmente interrotto ma qualcosa era nell'aria già nel mese di dicembre, quando l'ormai ex manager rilasciò un'intervista a Rolling Stone parlando del percorso tiepido della cantante. Visioni diverse e strategie diverse, il "no" del Festival di Sanremo ha fatto il resto. Nell'intervista, ...