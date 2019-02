Salvini in Abruzzo con Meloni-Berlusconi Ma stop a ritorno coalizione

Voto Abruzzo - il centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...

Abruzzo - Salvini : c.destra solo locale : 21.40 "La Lega rappresenta il cambiamento, la buona amministrazione, la concretezza". Così Salvini, da Pescara, in conferenza con Berlusconi e Giorgia Meloni, a sostegno del candidato del centrodestra Marco Marsili alle regionali in Abruzzo Su un possibile rilancio del centrodestra a livello nazionale:"La mia parola vale più di 1000 sondaggi. Farò il ministro dell'Interno per 5 anni". "In questa regione si possono vincere tante ...

Salvini dice no al patto dell'arrosticino. Dal centrodestra in Abruzzo la fotografia di una coalizione che non c'è più : Non servono ulteriori indizi per definire quella di Pescara la fotografia di una coalizione che non c'è più. Seduti ai poli opposti dello stesso tavolo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intervengono alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato del centrodestra per le Regionali abruzzesi di domenica. E sebbene i sondaggi diano il senatore di Fratelli d'Italia per favorito, non si ...

Salvini ignora le avances di Silvio Il governo non cade sull'Abruzzo : Non accadeva da mesi. Almeno non da prima della nascita del governo del Cambiamento. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini (insieme a Giorgia Meloni) seduti allo stesso tavolo. Conferenza stampa in vista del voto regionale di domenica prossima... Segui su affaritaliani.it

Abruzzo : Salvini - riaprire ospedali che qualcuno ha chiuso : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "riaprire gli ospedali che qualcuno ha chiuso, perché con la salute non si scherza. Chi sceglie il guerriero della Lega domenica fa una scelta precisa". Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo in un comizio a Bussi sul Tirino.

Regionali Abruzzo - Salvini al comizio : “Veloci - c’è Sanremo…”. E ironizza su Baglioni e Bisio : “Dobbiamo far veloce perché poi tutti dobbiamo andare a vedere Sanremo… ci sono le cartoline di Baglioni e Bisio (con i quali sia lui che il suo social media manager sono entrati in polemica prima e durante il festival, ndr) fuori da firmare e appendere in camera”, così il ministro Matteo Salvini intervenendo a un comizio per le Regionali in Abruzzo, dove si vota domenica. Il vicepremier poi ha aggiunto: “A parte gli ...

In Abruzzo la foto di Salvini - Berlusconi e Meloni : La foto tra Berlusconi, Salvini e Meloni - domani i tre terranno insieme una conferenza stampa a Pescara - serve per lanciare la volata a Marsilio in Abruzzo ma in Fratelli d'Italia, in Forza Italia e nella Lega c'è la consapevolezza che si tratta solo di un 'cartello elettorale' sulle regionali.Nulla di più. Il vicepremier leghista, nonostante le tensioni con il Movimento 5 stelle, non intende staccare la spina al governo. Le ...

Salvini si prende l’Abruzzo e da lunedì sarà crisi di Governo : sarà il voto abruzzese a determinare l’estinzione grillina. Il flop è annunciato. Alle Regionali Matteo Salvini si prenderà anche l’Abruzzo.

Salvini in Abruzzo - un uovo manca il ministro : "Imbecille - mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi" : Agenzia Vista, Teramo, 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, un uovo manca il ministro: 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi' 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi'. Cosi ...

Sul selciato spuntano decine di “mani che affogano” - in Abruzzo la protesta contro Salvini : L'installazione per protestare contro il Ministro dell'interno e le sue politiche sull'immigrazione. Insieme alle mani un cartello: "Sentiti libero di esprimere idee disumane di società tra queste mani che affondano, silenti come coloro che in mare hanno la testa nell'acqua. Coraggioso è chi mette in gioco la propria vita non quella degli altri"Continua a leggere

Elezioni Abruzzo - Salvini indossa la maglia del Giulianova calcio per il comizio in piazza : Agenzia Vista, Giulianova, TE,, 02 febbraio 2019 Salvini arriva sul palco a Giulianova e va a salutare i sostenitori sulle note di 'Vincero' Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ricevuto una ...

Salvini in tour elettorale in Abruzzo : la Lega vuole diventare il primo partito : Ormai è entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo, del 10 febbraio. E Matteo Salvini per questo, oltre che per ricordare le vittime della tragedia, sarà il prossimo ...

La campagna elettorale in Abruzzo entra nel vivo. Salvini a Rigopiano per l'anniversario della tragedia : "Subito 10 milioni e legge ad hoc" : Matteo Salvini dovrebbe recarsi a Rigopiano, in Abruzzo, venerdì prossimo in occasione dell'anniversario della tragedia avvenuta due anni fa. Secondo quanto riferiscono fonti leghiste, il ministro dell'Interno, che si è speso per ottenere i fondi a sostegno dei familiari delle 29 vittime della valanga, intende recarsi sul posto il 18 gennaio compatibilmente con gli impegni di governo. In Abruzzo, il 10 febbraio si vota per le ...