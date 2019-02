Ozzy Osbourne ricoverato in ospedale | ' Complicazioni da influenza'

Ozzy Osbourne ricoverato in gravi condizioni in ospedale : Il Principe delle Tenebre Ozzy Osbourne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essersi recato in ospedale in seguito ad una grave influenza e annullando le date del tour europeoOzzy Osbourne non se la starebbe passando tanto bene, nonostante sia scampato alla morte più volte ora sembra che la vita gli stia chiedendo il conto. Famoso l'episodio in cui morì il suo chitarrista, Randy Rhoads quando su quell'aereo che si schiantò doveva esserci ...

Piccolo incidente per Ozzy Osbourne : 'Mi è scoppiato un vaso sanguigno nell'occhio' : Continua a farci preoccupare la salute Ozzy Osbourne: la storica voce dei Black Sabbath ha pubblicato la foto del suo occhio: sostiene che ha tossito talmente forte al punto che il vaso sanguigno del suo occhio sinistro è scoppiato. Sul suo profilo si può vedere la foto dell'occhio di Ozzy, e dalla didascalia si legge: "Ho tossito così forte che è scoppiato un vaso sanguigno nel mio occhio"....Continua a leggere

Ozzy Osbourne ha messo in vendita un pipistrello di peluche 37 anni dopo l’incidente di Des Moines : Il padrino dell'heavy metal è oltremodo solito all'autocelebrazione, ma nel ricordare l'incidente di Des Moines, in una giornata come il 20 gennaio, si è superato: Ozzy Osbourne ha messo in vendita un pipistrello di peluche. Era il 1982 quando la voce di Iron Man e Paranoid, mentre i Black Sabbath si esibivano al Veterans Memorial Auditorium di Des Moines, nello Iowa, raccolse un pipistrello lanciato dal pubblico sul palco. Ozzy credette che ...

20 gennaio 1982 : quella volta che Ozzy Osbourne staccò la testa ad un pipistrello : Era il 20 gennaio 1982: 37 anni fa Ozzy Osbourne era in concerto come solista a Des Moines, Iowa, in occasione del Diary of a Madman Tour. Quel concerto divenne leggendario per un curioso episodio che avvenne proprio durante lo show, quando un fan gettò sul palco un pipistrello morto ed Ozzy, credendo fosse di gomma, gli staccò la testa con un morso. L'episodio Il concerto si tenne davanti ad un pubblico di 5.000 spettatori: ad un certo punto ...

Ozzy Osbourne : 'Non faccio uso di nessun tipo di droga - ho deciso di fare il bravo' : Nel corso della sua lunga carriera, una rockstar come Ozzy Osbourne ne ha viste di tutti i colori. Miracolosamente arrivato a 70 anni, come egli stesso ha detto più volte in occasione di numerose dichiarazioni, in una recente intervista all''Orange County Register ha parlato a tutto tondo del suo passato fatto di abusi e di eccessi, di dipendenze e di follie veramente inspiegabili. Uno stile di vita sobrio Ozzy ha abbandonato quello stile di ...

Ozzy Osbourne odia il Natale : “È per i drogati di shopping e per i bambini” - e annuncia l’Ozzfest : Che l'ex Black Sabbath avesse un pessimo rapporto con le ricorrenze religiose era sottinteso, ma dalle sue ultime dichiarazioni è più che chiaro: Ozzy Osbourne odia il Natale e ci tiene a farlo sapere. Lo fa con un video, un estratto di un'intervista, pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube il 6 dicembre: «L'ho sempre detto a Sharon (la moglie, ndr), fan**lo al Natale, lo odio. È per drogati di shopping e per bambini, per questo abbiamo ...

Ozzy Osbourne odia il Natale : 'Una festa per drogati di shopping e bambini' : Non tutti amano il Natale e il suo spirito: è il caso di Ozzy Osbourne che ha dichiarato, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube, di non sopportare la festività del 25 dicembre, preferendo così lavorare piuttosto che festeggiare. Per lui il Natale è una festa solo per bambini e per gli amanti dello shopping. Evidentemente è qualcosa che non fa per lui: non a caso tornerà sulle scene poco dopo, il 31 dicembre, con la Ozzfest. Il Natale ...