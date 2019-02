MotoGp Honda | Marquez | «Non riesco a guidare bene»

MotoGp 2019 scatta a Sepang. Honda di Marquez domina primo test - Rossi 6° : 'Abbastanza bene' : Questo almeno il primo verdetto del primo appuntamento della MotoGp per quest'anno con i test invernali a Sepang in Malesia dove il campione del mondo ha messo tutti in riga mettendo a segno il ...

MotoGp 2019 - Honda. Marc Marquez : 'Fatico più del previsto con la spalla operata' : Anno nuovo, vecchie abitudini. Marc Marquez continua a essere l'Iron Man che abbiamo apprezzato nella stagione 2018. Nonostante qualche acciacco dovuto all'intervento alla spalla sinistra, lo spagnolo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo inarrestabile : dura sessione di riabilitazione per il pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo non si ferma mai: intensa sessione di riabilitazione per il maiorchino della Honda in vista della nuova stagione di MotoGp Iniziano domani i test di Sepang di MotoGp: i piloti tornano finalmente in pista dopo lunghi mesi di stop per provare le moto con le quali guideranno nella stagione 2019. Grande assente in Malesia sarà Jorge Lorenzo, che sta lavorando sodo per recuperare dal suo infortunio al polso rimediato qualche ...

MotoGp – Infermeria al completo in casa Honda : dopo Marquez e Lorenzo si infortuna anche Puig - niente test per il team manager : Cosa succede in casa Honda? Non solo Marquez e Lorenzo: anche Puig costretto a fare i conti con un infortunio. Il team manager Honda salta i test di Sepang Mancano poche ore ormai ai test di Sepang di MotoGp 2019: i piloti della categoria regina scenderanno in pista domani in Malesia per testare le moto con le quali esordiranno in Qatar per la prima gara stagionale, il 10 marzo. La Honda arriva a Sepang in condizioni non troppo ottimali: ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Andrea Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di risposte - Honda incerottata : Domani si comincia. Dal 6 all’8 febbraio il Circus della MotoGP torna ad esibirsi e il palcoscenico sarò il tracciato di Sepang (Malesia), sede ormai abituale dei Test pre-stagionali. Una tre giorni importante per andare a definire gli assetti e gli sviluppi delle nuove moto. 72 ore nelle quali il lavoro dei tecnici sarà molto intenso e in cui si cercherà ogni minima informazione per avere un’idea chiara sul programma da seguire per ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Dream Team ancora a mezzo servizio per la Honda. Jorge Lorenzo assente - Marc Marquez reduce da un’operazione : Dopo più di due mesi di letargo si torna in pista per i primi Test ufficiali del 2019 per la MotoGP, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il Team che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico in vista del Mondiale è sicuramente la Honda, con una line-up di piloti stellare formata dai pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo in sella ad una moto parsa subito molto competitiva ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi - è già un momento chiave in vista del Mondiale. Yamaha deve colmare il gap da Honda e Ducati : Mancano poche ore ed il Mondiale 2019 della MotoGP muoverà i suoi primi passi ufficiali. Prendono il via, infatti, i Test di Sepang, in Malesia, che, dopo quanto visto a novembre tra Valencia e Jerez de la Frontera, inizieranno a darci un quadro della situazione più chiaro e definito riguardo a quello che vedremo in pista nella pRossima annata. Le curiosità non mancano. Dalle condizioni fisiche di Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi ...

VIDEO MotoGp 2019 - presentata la nuova Suzuki : Rins e Mir vogliono insidiare Honda e Ducati : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova Suzuki GSX-RR che disputerà il Mondiale MotoGP 2019, Alex Rins e Joan Mir guideranno la creatura giapponese che cercherà di fare un salto di qualità per provare a insidiare le big Honda, Ducati e Yamaha in alcuni appuntamenti. Nella passata stagione la Suzuki ha conquistato nove podi (cinque con Rins e quattro con Andrea Iannone), la nuova moto è un’evoluzione di quella della passata stagione ...

MotoGp Honda Lcr - si avvicina il ritorno di Crutchlow : ROMA - Anche nella prossima stagione di MotoGp, Cal Crutchlow resterà una pedina fondamentale per la Honda: il birtannico, in sella alla LCR, è pronto a tornare nei test di Sepang, dopo aver ...

MotoGp Honda - Marquez : «Primo allenamento ok in vista dei test» : CERVERA - Marc Marquez torna in pista sul circuito di Alcarràs, vicino alla sua casa di Cervera: è qui che il pilota ha svolto il suo primo allenamento post operazione, per verificare i progressi in ...

MotoGp Honda - Marquez : «Io e Lorenzo costretti a vincere - ma può farlo solo uno» : BARCELLONA - La scuderia Honda ha messo in piedi un 'dream team' per il prossimo campionato della MotoGp, con in sella Marc Marquez e Jorge Lorenzo, l'obiettivo è ovviamente continuare a vincere, ma ...

MotoGp – La convivenza con Iannone e la sfida interna in casa Honda - Aleix Espargaro scoraggia Lorenzo : “impossibile battere Marquez con la stessa moto” : Aleix Espargaro pronto alla stagione 2019 di MotoGp: lo spagnolo dell’Aprilia scoraggia Jorge Lorenzo Aleix Espargaro non si ferma mai: il pilota spagnolo dell’Aprilia si sta preparando alla stagione 2019 di MotoGp con tantissimo sport. Non solo sessioni in palestra per Alex, ma anche tanto sci e molte scampagnate in bicicletta. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha solo la MotoGp nel cuore: “la moto è la mia vita, il mio ...

MotoGp – Jorge Lorenzo innamorato della Honda - il maiorchino si ricrede : “quando ero in Yamaha pensavo di chiudere lì la carriera - ma…” : Jorge Lorenzo orgoglioso di aver scelto la Honda come nuovo team: le parole del maiorchino all’inizio della sua nuova avventura La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poche settimane andranno in scena a Sepang i primi test dell’anno, ai quali non parteciperà però Jorge Lorenzo, a causa dell’infortunio procuratosi la settimana scorsa allo scafoide. AFP/LaPresse Il maiorchino è stato comunque presente, due ...

MotoGp - Honda. Marquez-Lorenzo è la coppia più forte nella storia del motociclismo? : Contare su un palmares di 12 Mondiali è come vedersi assegnato d'ufficio il titolo di coppia più forte nella storia del motociclismo. Ma è realmente così? Sicuramente i numeri dicono tanto, ...