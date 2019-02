Marisa Sartori | ex marito | Non ricordo di averla colpita Omicidio Curno

Si sveglia dal coma la sorella di Marisa Sartori - uccisa dall'ex a Curno : "Devo sopravvivere per i miei genitori" : La sorella di Marisa Sartori , uccisa con una coltellata sabato sera dall'ex marito a Curno , si è sveglia ta stamattina dal coma . Deborha, pure accoltellata dal cognato (ora in carcere), era stata sottoposta a un delicato intervento nella notte tra sabato e domenica per frenare una emorragia."Devo sopravvivere per i miei genitori", ha detto Deborha questa mattina, dopo che la mamma le ha comunicato la morte della sorella . Nelle prossime ore ...

Curno - Marisa Sartori uccisa dall'ex marito Arjoun Ezzedine con una coltellata al cuore : Non accettava la loro separazione, la minacciava e la aspettava sotto casa e fuori dal lavoro. Da mesi Arjoun Ezzedine, l'ex martito 35enne di Marisa Sartori, parrucchiera 25enne di Curno nella bergamasca, la perseguitava. Ieri sera l'epilogo violentissimo - ma non inaspettato per amici e parenti della vittima - di una vicenda che andava avanti da tempo. Quello di Curno è il secondo femminicidio in poco tempo in provincia di Bergamo. ...