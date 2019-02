Ma che vuole Macron dall' Italia?

Daily Mail : 'Insigne - lo vuole anche Sarri al chelsea' : TORINO - Primo indizio: per Sarri Hazard non è un vero leader. Secondo indizio: Hazard risponde così al suo allenatore: 'Non mi interessa quello che dice' . Terzo indizio: il belga ha già scelto in ...

chelsea - Hazard : 'Ho deciso il mio futuro'. E intanto Sarri lo libera : 'Se vuole andare...' : Eden Hazard rompe gli indugi e parla chiaramente del suo futuro. Intervistato da RMC Sport il fantasista del Chelsea, inseguito dal Real Madrid in vista dell'estate, ha dichiarato: ' So che cosa fare, ho deciso '. Sarri LO libera - intanto Maurizio Sarri lo ha di fatto liberato: 'Eden ...

Donald Trump vuole eliminare l'hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : Mettere freno all'epidemia di Aids negli Usa è fattibile. Ma occorre tanto impegno e un piano d'azione bel strutturato , e al momento non c'è,

Donald Trump vuole eliminare l’hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuscirci : (foto: Getty Images) Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Donald Trump ha espresso davanti al congresso degli Stati Uniti l’intenzione di fermare le infezioni da hiv nel Paese entro il 2030. Solita sparata? Non proprio. Secondo gli esperti statunitensi l’obiettivo è raggiungibile ma bisogna darsi da fare ampliando i programmi di cura, assistenza e prevenzione. Trump non è il primo presidente a ...

Lavoro : ecco i posti ben pagati che nessuno vuole : Milano, 6 febbraio 2019 – Negli ultimi tempi parla tanto di disoccupazione e povertà in Italia, relativamente al reddito di cittadinanza, ma nessuno dice, o sa, che ci sono tanti posti di Lavoro vacanti perché nessuno vuole occuparli. A cominciare dal digitale visto che le aziende italiane hanno un grandissimo bisogno di profili digital, in [...]

Xbox Live vuole approdare anche su Nintendo : Microsoft è pronta a giocarsi tutto con Xbox Live: la casa di Redmond ha annunciato nel corso della Game Developers Conference di aver intenzione di portare la sua piattaforma dedicata alle competizioni online anche al di fuori dei confini di Xbox per arrivare a includere piattaforme collaterali come pc Windows e smartphone Android e iOS, ma anche console rivali come Nintendo Switch. L’idea di Microsoft è quella di mettere a disposizione ...

Tav : Confcommercio - anche il Veneto la vuole - i 'No' ci uccideranno (2) : (AdnKronos) - “Questo non significa ignorare che c’è un tema ambientale da conciliare allo sviluppo economico e dei trasporti. Siamo consapevoli che di errori, su questo piano, ne sono stati fatti, e tutti ne stiamo pagando le conseguenze. Si tratta però di trovare soluzioni che non sacrifichino una

Tav : Confcommercio - anche il Veneto la vuole - i 'No' ci uccideranno : Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - “Dateci le grandi opere: non sono solo crescita, sono vita”. L’appello è di Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto, circa 50mila imprese associate, preoccupato per lo stallo del governo sulle infrastrutture e per il ‘doppio binario’ adottato su quello che è ‘

Palermo - l'imprenditore che ha fatto arrestare i suoi estorsori : 'Ci vuole coraggio ma non dormire per le minacce è peggio' : Intimidazioni, minacce ai figli e richiesta di pagamenti: sono solo alcuni dei soprusi che Giuseppe Piraino , imprenditore palermitano , ha dovuto subire dalla mafia. L'estorsore chiedeva all'uomo il ...

Tutto quel che la Nasa vuole fare nel 2019 - in un video : Trivellare Marte, rimettere piede sulla Luna, mettere a punto la collaborazione con SpaceX per le rotte degli astronauti verso la Stazione spaziale, ma non solo. I progetti per il 2019 della Nasa sono tantissimi, e ambiziosi, sia per quel che riguarda l’esplorazione spaziale e gli esperimenti in orbita che le più vicine missioni aeronautiche, dove (tra le altre cose) si punta a silenziare i boom sonici. Pronto al decollo? In questo video, ...

che Dio ci aiuti 5 - Azzurra vuole vendere il convento : anticipazioni quarta puntata 31 gennaio VIDEO : Quarto appuntamento su Rai1 con la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, dove la suor Angela interpretata ancora una volta da una Elena Sofia Ricci (che di recente ha raccontato di aver subito degli abusi da piccola) in grandissima forma continua a mietere consensi a livello di ascolti, surclassando di volta in volta la concorrenza. Gli episodi numero sette e otto vanno in onda giovedì 31 gennaio in prima serata su Rai1 dalle 21.25 in poi. Che ...

Michelle Williams vuole una puntata reunion di Dawson’s Creek e ha già un’idea per il suo personaggio : Ti ricordi di Jen Lindley? The post Michelle Williams vuole una puntata reunion di Dawson’s Creek e ha già un’idea per il suo personaggio appeared first on News Mtv Italia.

Anticipazioni Uomini e donne 5/2 : Maria non vuole che Claire resti nel programma : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Uomini e donne potranno seguire su Canale 5 oggi 5 febbraio. Dopo la vicenda che da molti è già stata ribattezzata come il caso "Sara Affi Fella 2.0" e che ha visto coinvolti Armando Incarnato e Noel Formica, questo pomeriggio saranno Gian Battista Ronza e Claire Turotti a dover giustificare le proprie azioni davanti alla redazione dello storico dating show. La coppia, ...

Guida autonoma : Mercedes vuole che gli utenti si fidino dell’auto [GALLERY] : 1/15 ...