Le pagelle della seconda serata di Sanremo | Bertè 7 | 5 | Il Volo 2

All'Ariston svettano Silvestri - Turci e Negrita. Le pagelle della seconda serata : ... I Negrita andrebbero preservati perché restano gli ultimi a mantenere in vita una tradizione di cantautorato rock vecchia maniera che in epoca di social e talent, un tempo in cui la musica nel mondo ...

Sanremo 2019 : Le pagelle di Giovanni Ciacci della seconda serata : Ieri sera è andata in scena la seconda serata dell'edizione numero 69 del Festival di Sanremo e qui su TvBlog è il momento della rubrica di Giovanni Ciacci che giorno dopo giorno dà i voti ai partecipanti della più importante kermesse canora italica. Sanremo 2019, la seconda serata prosegui la letturaSanremo 2019: Le pagelle di Giovanni Ciacci della seconda serata pubblicato su TVBlog.it ...

Sanremo 2019 - le pagelle della seconda serata : tra Einar che s’è messo in testa di riscrivere l’amore e Arisa che ci porta a La La Ladispoli : “Di solito ad Alice si davano dei consigli, poi però li seguiva raramente”. Virginia Raffaele è nel Paese delle Meraviglie ma i consigli li segue e dà il via alla serata facendo Virginia Raffaele. Le sue traduzioni improbabili portano subito una ventata di aria profumata, quasi fosse un altro Festival. Brava Virginia. Aggiusta il tiro e va verso un 7 e 1/2. Simpatico è simpatico, Achille Lauro. Però il suo pezzo resta lì, sospeso, né ...

Sanremo 2019 - le pagelle della seconda serata in diretta : Einar, voto 4 Rolls Royce è un pezzo semplice, ma non sempre serve complicarsi la vita. Un riff fresco fra punk, rock e glam, sul palco fra il Sid Vicious di My Way e Brian Molko

Sanremo 2019 : ecco le pagelle degli ospiti e dei big in gara della seconda serata : Archiviata la prima serata la 69esima edizione del Festival di Sanremo la kermesse canora capitanata dal dirottatore artistico Claudio Baglioni, continua il suo viaggio e nella seconda serata vede protagonisti solo dodici degli artisti in gara, probabilmente lasciando uno spazio maggiore ai momenti televisivi, e ad un clima generalmente più rilassato. Nel pannel degli ospiti annunciati ci sono grandi nomi: Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, ...

Le pagelle di Michela Tamburrino - i top e i flop sui look della prima serata del Festival di Sanremo : Il colorito di Virginia Raffaele è quello classico dell'imbalsamata con un rosa tendente al rosso sulle gote tipico della ripittura che in quei casi va fatta. Nulla contro il vestito, bellissimo. ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della prima serata : Patty Pravo senza reggiseno è la peggio vestita assieme a Ghemon : Patty Pravo: 0 – Cara Nicoletta, nessuno ti toglie lo scettro di “peggio vestita” della prima serata del Festival di Sanremo 2019. Capelli rasta di un biondo molto tendente al giallo, top trasparente con decori floreali che lascia ben vedere il seno nudo e una silhouette (comprensibilmente) non proprio perfetta, per finire un tailleur pantalone di raso rosso con applicazioni. Un mix letale. La giacca troppo lunga le fa perdere ...

Sanremo 2019 - pagelle della prima serata : Baglioni, Raffaele, Bisio (Agi per Ufficio Stampa Rai) 7 a Patty Pravo. L’ex ragazza del Piper incappa in un problema tecnico (il pianista ha avuto un bisogno impellente!) e se all’inizio è impassibile, poi finisce per lamentarsi con la consueta schiettezza. “Sono venuta a fare una passeggiata o a cantare?” si chiede. Look particolare, brano diverso dal solito, lei può. 7 a Pierfrancesco Favino. Ad un anno di distanza ...

Le pagelle dei big della prima serata del festival di Sanremo 2019 : Un Sanremo diverso e musicalmente composito quello voluto quest’anno da Claudio Baglioni. Ad un primo ascolto il livello medio sembra buono, tra chi delude le aspettative e chi sorprende parecchio. Sanremo 2019: bene Zen Circus. Livio Cori sperimenta con Nino D’Angelo ASPETTO CHE TORNI – FRANCESCO RENGA Il solito Francesco Renga che canta d’amore ma che sfodera meno vibrati del solito. Un po’ meglio di ciò a cui ci ha ...

Le pagelle della prima giornata del Festival di Sanremo : ... giusto il tempo di finire di scrivere la sua pagella, vanno in scena giusto per celebrare il mito della grandissima icona della canzone italiana, colei che con l'aiuto della scienza ha rifiutato l'...

Sanremo 2019 - le pagelle della prima serata : Quanta armonia spargerai la mattina dopo - insonne e arrabbiato - tra i tuoi cari e poi in ufficio e in tutto il resto del mondo? ARISA 10 A parte che è rimbelloccita, a parte che ieri sera era pure ...

Sanremo 2019 : Le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata : Ieri sera è partita l'edizione numero 69 del Festival di Sanremo e qui su TvBlog parte la rubrica di Giovanni Ciacci che giorno dopo giorno darà i voti ai partecipanti della più importante kermesse canora italica.Ecco dunque le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata del Festival di Sanremo 2019:prosegui la letturaSanremo 2019: Le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2019 07:38.

Sanremo 2019 - le pagelle della prima serata : promossi e bocciati : Maratona musicale nella prima serata, in cui si sono esibiti tutti i 24 big: bella sorpresa i "novellini" dall'indie alla...

Il Festival di Sanremo ai nastri di partenza : ecco le pagelle della prima serata : Il 69esimo Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. ecco le pagelle dei big in gara. Francesco Renga Aspetto che torni: Una ballata semplice, passa e va’… la voce che solitamente è un suo punto di forza stasera si sente poco, forse per l’emozione di esibirsi per primo. Si può fare di più e lo farà VOTO 7 Nino D’Angelo e Livio Cori Un’altra luce Un dialogo padre e figlio, il ritorno di Nino D’Angelo è ...