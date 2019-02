Inter | Lautaro | Ho davanti Icardi | un grande attaccante | ma lotto sempre per un

Inter - Lautaro Martinez svela : 'Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto' : Messi ? Spero che torni nella Seleccion : è il migliore al mondo, un patrimonio dell' Argentina . Aver condiviso lo spogliatoio con lui è stato un sogno, come lo era stato in precedenza farlo con ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dell’Inter e del suo rapporto con Icardi, soffermandosi anche sui suoi obiettivi a medio e lungo termine Passano i mesi e Lautaro Martinez prosegue nel suo ambientamento all’Inter, sfruttando la vicinanza di Mauro Icardi e l’appoggio di Javier Zanetti. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino non ha trovato fin qui molto spazio, ma non demorde e continua a ...

Inter - Lautaro : 'Con Spalletti tutto ok - ma sto trovando difficoltà. Sul Betis...' : È il miglior calciatore del mondo, è nostro, abbiamo lui e dobbiamo approfittarne. Finché è felice, ovviamente. Anni fa ho sognato di condividere lo spogliatoio con Diego Milito, un giorno vorrei ...

Inter - Lautaro : "Icardi mi ha aiutato molto. In campo insieme? Ci vogliono tempo e pazienza" : Lautaro Martinez e Mauro Icardi, una coppia che i tifosi dell'Inter sognano di vedere giocare e segnare in maglia nerazzurra ma che, nel frattempo, rappresenta già un solido binomio sia dentro che ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Sono triste ma bisogna guardare avanti' : TORINO - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio. L'attaccante dell'Inter, protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, guarda ...

Inter - Spalletti : "Lautaro e Icardi? Potevamo andare in vantaggio - ma..." : I VIDEO DI GAZZETTA TV il caso perisic - Ufficialmente il croato era in panchina per una botta, ma non è un mistero che le voci di mercato si moltiplicano, con il vicecampione del mondo che avrebbe ...

Inter col 3-5-2. Icardi-Lautaro di nuovo insieme dopo 20 giornate : Un girone e una partita dopo, riecco Icardi-Lautaro insieme in Serie A. Ma non è l'unica novità dell'Inter: contro il Torino Luciano Spalletti ripropone anche la difesa a tre, che aveva lanciato dal ...

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino. La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.

Inter - servono nuovi gol. Ma le ali bloccano il volo di Lautaro : Cercasi gol disperatamente. La cooperativa Inter si è inceppata sul più bello, dopo un inizio di stagione che sembrava aver finalmente cancellato un vecchio e annoso problema: l'Icardi-dipendenza. ...

Graziani : 'A Spalletti voglio bene - ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L'Inter ha un problema' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti. 'L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.