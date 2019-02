Berlusconi | ' Centrodestra è passato | presente e futuro d' Italia'

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta dalla Meloni : "So che il centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Silvio Berlusconi vuole la foto a tre del centrodestra : Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della sera, spende parole positive per Matteo Salvini e sottolinea l'importanza dell'alleanza del centrodestra in vista delle prossime tornate elettorali. La prima è quella nella Regione Abruzzo, dove i tre leader di centrodestra si incontreranno per una conferenza stampa insieme.Il Cavaliere sul ministro dell'Interno dice:I rapporti personali sono buoni come sempre, ispirati alla ...

Intervista a Berlusconi : "Il Carroccio lasci il M5s e torni nel centrodestra" : il giorno del ritorno dei tre leader del centrodestra, una epifania inconsueta in tempi di governo gialloverde. A undici mesi di distanza dalla conferenza stampa al Tempio di Adriano di Roma, Silvio ...

Berlusconi : governo Lega-M5s innaturale - torni il centrodestra : Roma, 6 feb., askanews, - Il centrodestra deve 'uscire dalla situazione attuale', bisogna porre fine a 'questo governo innaturale'. Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista al Tg5, parlando dell'...

Centrodestra - Toti svela il suo piano ad Affaritaliani.it : "Berlusconi candidato può solo mitigare il declino di Fi" : Giovanni Toti fa ancora parte di Forza Italia? "Sono iscritto, certo". Inizia così la lunga intervista di Affaritaliani.it al Governatore della Liguria. L'uomo che sta terremotando Forza Italia, l'unico tra gli azzurri che ha avuto il coraggio e la libertà di criticare... Segui su Affaritaliani.it

Urbani : 'Centrodestra finito - per Berlusconi tempo scaduto. Sovranismo? Minoritario' : All'ex ministro nei governi del Cav, tra i fondatori di FI, non sorprende la fine certificata da Giorgia Meloni

Silvio Berlusconi disintegra il centrodestra : "Salvini mi ruba i voti. Mai partito unico - Lega sovranista" : "Se Matteo Salvini mi sta rubando voti? Sembra di sì". Silvio Berlusconi, intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, lancia quello che sembra un grido disperato, augurandosi "che gli italiani, l'Altra Italia, si accorgano di quello che sta facendo questo governo e che si ravv

Silvio Berlusconi : “M5s inadeguati - pronti a maggioranza di centrodestra con fuoriusciti grillini” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, definendo i suoi esponenti "inadeguati", e sostiene che l'ipotesi di nuove elezioni è dietro l'angolo. Pur non escludendo la possibilità di una nuova maggioranza in Parlamento, composta dalle forze di centrodestra e dai fuoriusciti di altri partiti, soprattutto del M5s.Continua a leggere

Centrodestra - Berlusconi : Fi non è in crisi - c'è grande compattezza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La nuova candidatura di Berlusconi sposterà gli equilibri nel centrodestra? : Silvio Berlusconi scende, ancora una volta, in campo. Dopo la sentenza dell'anno scorso che lo ha “riabilitato”, restituendogli il diritto a ricoprire incarichi pubblici che gli mancava dal 2013 (anno della sua decadenza da senatore per effetto della legge Severino), il fondatore di Forza Italia punta così a farsi nuovamente rieleggere: questa volta a Strasburgo, in qualità di eurodeputato. In molti si sono chiesti se la candidatura di ...

Il ritorno di Berlusconi e la sfida con Salvini sul centrodestra : Con questa operazione Berlusconi scompagina di nuovo le carte della politica, come avvenuto altre volte nel passato. Costringe Salvini ad una scelta di campo: o con il M5s o con me. E si accredita ...

Berlusconi sul governo 5 stelle : “Non sono buoni neanche per i cessi - Matterella darebbe governo al centrodestra” : Berlusconi torna a tuonare contro il governo, principalmente a quello 5 stelle e racconta di un Mattarella propenso a dare gli incarichi al centrodestra Parlando più in particolare della manovra l’ex premier si è detto certo che il testo non cambierà e che “il 19 dicembre la Commissione deciderà la procedura d’infrazione”. Procedura che “durerà tre anni e molto probabilmente non sarà sul deficit, ma sul debito, che ...

Berlusconi : "Mattarella consentirebbe un governo di centrodestra" : Per il leader di Forza Italia una nuova maggioranza sarebbe possibile con parte dei 5 stelle al secondo mandato, che non potrebbero più candidarsi