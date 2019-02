Zen Circus | nel nostro brano il mondo di oggi | ma non è politica

Ex-Otago - Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo - l’indie rock entra ancora nelle case degli italiani : Definire l'indie è spesso imbarazzante, perché siamo ben lontani dalla circoscrizione di un genere musicale: Ex-Otago, Motta e The Zen Circus al Festival di Sanremo potrebbero creare un ossimoro. Chiunque abbia a che fare con l'indie odia parlare di stile musicale, perché quella parola racchiude un'attitudine rispetto all'industria discografica, rispetto al mainstream e rispetto a qualunque cosa che sia il già sentito, il già visto e il già ...

Zen Circus : "Non ci sentiamo alieni nella terra dei papaveri. La classifica? Ci piacerebbe arrivare ultimi" : "Non ci sentiamo elefanti in una cristalleria". Al pubblico tradizionale del Festival, l'arrivo degli Zen Circus sul palco potrebbe aver causato un momento di smarrimento. La loro presenza a Sanremo è un segno dei tempi che cambiamo, anche nella kermesse da sempre attenta alle liturgie della tradizione. In un'intervista rilasciata al Messaggero, il gruppo sostiene di non sentirsi fuori luogo.Ne parlavamo tempo fa con gli Afterhours: dieci ...

Sanremo 2019 - con gli Zen Circus gli sbandieratori di Arezzo (Video) : L'anno scorso "la vecchia che balla", quest'anno gli sbandieratori? E' difficile dirlo con certezza, ma sicuramente gli Zen Circus, per la loro prima partecipazione a Sanremo, si vogliono giocare la carta dell'esibizione che incuriosisce, proprio come fecero l'anno scorso Lo Stato Sociale con "Una vita in vacanza", arrivata seconda.Così, il gruppo toscano, per il suo brano "L'amore è una dittatura" ha deciso di portare sul palco dell'Ariston ...

Zen Circus L’Amore È Una Dittatura Sanremo 2019 : testo - audio e video : ZEN Circus L’AMORE È UNA Dittatura Sanremo 2019. La cantante è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana dal 5 al 9 febbraio. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Zen Circus L’Amore È Una Dittatura Sanremo 2019: autori AUTORI: A. Appino, G. P. Cuccuru, M. Schiavelli ETICHETTA: Woodworm Publish ITalia SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2019 Zen Circus L’Amore È Una ...

Sanremo 2019 - Zen Circus con 'L'amore è una dittatura' : 'Noi e il Festival ci siamo corteggiati' - VIDEOINTERVISTA : Non è una canzone d'amore, ma una canzone politica, una fotografia di quello che succede oggi". Ad aprile la band si esibirà sul palco del palazzo dello sport di Bologna per festeggiare i dieci anni ...

Cosa hanno fatto gli Zen Circus prima di Sanremo : Sono uno dei gruppi più conosciuti della scena "indie rock" italiana, e stasera parteciperanno al Festival per la prima volta con la canzone "L'amore è una dittatura"

Sanremo 2019. La storia : con Motta - Zen Circus e Ghemon la musica Indie si prepara a invadere l’Ariston. Ma non e’ la prima volta… : Non è un caso che il direttore artistico Claudio Baglioni abbia deciso di portare al Festival di Sanremo 2019 quasi il 40% di artisti indipendenti, cogliendo appieno i segnali del mercato musicale attuale. Gli artisti indipendenti e le case discografiche Indie a quanto pare sono sempre più graditi e ricercati nel panorama musicale. Lo dice anche un recente rapporto della Worldwide Independent Network, il WINTEL 2018, che classifica la quota di ...

Sanremo - tutto il Festival dalla A di Ariston alla Z di Zen Circus : A come Ariston. È dal 1977 - tranne un anno che fu spostato al mercato dei fiori in zona Bussana - la casa indiscussa del Festival della canzone italiana. Baglioni: «Fiorello? Forse...

Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 - il rock a sfondo sociale della band pisana all’Ariston : Sono tra i tanti outsider di quest'edizione, insieme a Motta, Ex Otago ed altri, e portano una canzone che parla d'amore ma anche della nostra società: il Testo de L'amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 sarà uno dei più impegnati insieme a quello di Daniele Silvestri. Attiva dal 1994 con dieci album pubblicati e diversi cambi di formazione negli ultimi venticinque anni, la band pisana composta da Andrea Appino, Karim Qqru, ...

Vivi si muore : 1999-2019 è la raccolta di Zen Circus per Sanremo 2019 - annunciato anche l’instore tour : La raccolta di Zen Circus per Sanremo 2019 arriva a 20 anni dal debutto del collettivo pisano e che sarà sul palco del Teatro Ariston con il brano La Festa. Il titolo scelto per la raccolta è Vivi si muore - 1999-2019 e conterrà, oltre al brano di Sanremo, anche un altro inedito che hanno voluto intitolare L'amore è una dittatura. L'album sarà sul mercato con 17 brani. Per la presentazione dell'album sono già in programma diversi ...

Zen Circus a Sanremo 2019 : chi sono - canzoni e nomi : Zen Circus a Sanremo 2019: chi sono, canzoni e nomi La band rock Zen Circus è composto da Andrea Appino (voce e chitarra), Karim Qqru (batteria), Massimiliano “Ufo” Schiavelli (basso) e Francesco Pellegrini (chitarra). Conosciamo meglio gli Zen Circus Il frontman del gruppo, Andrea Appino, è nato a Pisa il 23 dicembre 1978. Nel 2013 Andrea ha pubblicato il suo primo album da solista “Il testamento”. Invece Karim ...