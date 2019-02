Signora Wanda Nara, le spieghiamo il capitano Hamsik

ilnapolista

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Quale nave in difficoltà Cara, la mia stima per la sua capacità di gestire il calciatore Icardi è enorme, ma c’è nelle sue parole a proposito di capitani, una sottile inesattezza che ora provo a spiegarle. .non ha abbandonato la nave in difficoltà, anzi era ildella seconda forza del torneo – ormai da anni – ad un distacco lauto ma accettabile dalla prima, e con un abisso di vantaggio sulla terza e sulla quinta. Quindi, di quale difficoltà parla?In dodici anni ha rifiutato offerte da top team europei, tra cui il Milan (non questo di oggi) e la Juventus e persino l’Inter, e ha sempre rifiutato consapevole che a Napoli non avrebbe mai guadagnato certe cifre. Non ha mai piantato grane ogni semestre, ogni mese per aver un ingaggio ritoccato nemmeno quando in Europa, nel suo ruolo, ce ne erano due al massimo tre capaci di stargli al ...