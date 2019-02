Sci | Dominik Paris vince l' oro ai mondiali di superG | È un anno magico

Sci alpino - Dominik Paris Campione del Mondo : “Ho trovato il feeling giusto - sogno sempre le medaglie. Italia - che inizio” : Dominik Paris è l’uomo del giorno, il nuovo Campione del Mondo di superG ricorderà per sempre questo mercoledì sulle nevi di Are e non dimenticherà mai la sua prestazione da urlo lungo il pendio svedese che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. L’altoatesino ha battuto una concorrenza da urlo e ha vinto la gara più importante della stagione con pieno merito, mettendosi alle spalle tutti gli altri big della ...

Mondiali Sci 2019 – Paris sul tetto del mondo - la gioia di Dominik ad Are : “sono riuScito a trovare il feeling giusto” : Dominik Paris euforico dopo la vittoria della medaglia d’oro nel SuperG dei Mondiali di sci in corso ad Are Dominik Paris ha conquistato oggi la sua prima medaglia d’oro mondiale in carriera nel SuperG della rassegna iridata in corso ad Are. L’azzurro ha sbaragliato la concorrenza, al termine di una gara al cardiopalma, che ha visto il primo posto di Paris in bilico fino al 20° atleta in gara. “Adesso inizia ad ...

LIVE Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 in DIRETTA : DOMINIK PARIS CAMPIONE! Impresa fenomenale dell’azzurro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si apre la rassegna iridata anche per gli uomini. Nella località scandinava andrà in scena la prima battaglia per le medaglie e si preannuncia grande spettacolo, la gara dovrebbe essere molto aperta e con tanti pretendenti al podio: ne vedremo davvero delle belle su un pendio impegnativo che metterà a dura prova tutti gli sciatori e che ...

Mondiali di Sci - Dominik Paris d'oro nel Super G : Dopo la fantastica medaglia d'argento conquistata da Sofia Goggia nel Super-G femminile di ieri, ai Mondiali di Are, Dominik Paris ha fatto ancora meglio conquistando l'oro sempre nel Super-G. Il 29enne di Merano ha sbaragliato la concorrenza e si è portato a casa una strepitosa vittoria che ha anche approfittato dei tanti errori commessi dai suoi rivali più agguerriti come Svindal, Kilde, Jansrud e soprattutto l'austriaco Mayer, in vantaggio in ...

Mondiali di Sci - Dominik Paris vince l’oro nel SuperG ad Are. Quarto Innerhofer : Dominik Paris ha vinto la medaglia d’oro nel SuperGigante ai Mondiali di Are, in Svezia. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 3 ha chiuso con il tempo di 1.24.20 che, nonostante qualche piccolo errore, gli è valso il titolo. Per il 29enne di Merano si tratta del primo titolo mondiale della carriera, aveva vinto una medaglia d’argento in discesa nel 2013 a Schladming. Dopo l’argento di Sofia Goggia, sempre in SuperG, arriva quindi la ...

Sci alpino - Dominik Paris CAMPIONE DEL MONDO! Leggenda immortale - trionfo da fenomeno in superG : La medaglia d’oro che ti cambia la vita, da campionissimo a fuoriclasse immortale. Dominik Paris è CAMPIONE del mondo. L’azzurro ha realizzato l’impresa più bella della carriera ai Mondiali di Are (Svezia), trionfando in un superG difficilissimo, nel quale è riuscito a sfruttare al meglio le sue doti da scivolatore e chiudendo davanti a tutti nonostante un vistoso errore nel finale. In una gara tiratissima, questa volta i ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia prima con l’oro di Dominik Paris : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

Mondiali Sci 2019 – Dominik Paris immenso ad Are : l’azzurro è campione del mondo nel SuperG : Dominik Paris regala emozioni speciali da Are: lo sciatore italiano è campione del mondo nel SuperG Una giornata indimenticabile per l’Italia dello sci: Dominik Paris ha conquistato la medaglia d’oro nel SuperG dei Mondiali di Are 2019. Il pilota italiano è sceso col pettorale numero 3, commettendo un solo errore sul tratto finale, che ha fatto vivere tutte le discese dei suoi avversari al cardiopalma. Nessun diretto rivale del ...

Dominik Paris ha vinto la medaglia d’oro nel supergigante ai Mondiali di Sci : Lo sciatore italiano Dominik Paris ha vinto il supergigante maschile ai Mondiali di Åre. Ha terminato la prova con un tempo più basso di nove centesimi di quello del francese Johan Clarey e del terzo classificato, l’austriaco Vincent Kriechmayrr. Il campione olimpico

Dominik Paris vince l’oro in Super G nel Mondiale di Sci : Splendida vittoria di Dominik Paris che ha conquistato la medaglia d'oro nel Super G dei Mondiali di Are, in Svezia. Paris ha preceduto di appena nove millesimi l'austriaco Kriechmayr e il francese Clarey. Quarto posto per l'altro italiano Innerhofer. E ora Dominik Paris sogna il bis nella discesa libera.Continua a leggere

LIVE Sci alpino - SuperG Mondiali 2019 in DIRETTA : Dominik Paris sogna la vittoria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si apre la rassegna iridata anche per gli uomini. Nella località scandinava andrà in scena la prima battaglia per le medaglie e si preannuncia grande spettacolo, la gara dovrebbe essere molto aperta e con tanti pretendenti al podio: ne vedremo davvero delle belle su un pendio impegnativo che metterà a dura prova tutti gli sciatori e che ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Italia verso il superG - Dominik Paris : “Pista bella - spero di partire in cima”. Innerhofer : “Neve veloce” : Giornata di vigilia per l’Italia in vista del superG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, gli azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) nella gara che aprirà la rassegna iridata anche per gli uomini. I ragazzi sono galvanizzati dall’argento conquistato da Sofia Goggia e il morale è molto elevato, il nostro quartetto si presenterà al cancelletto di partenza con grandi motivazioni: Dominik Paris è reduce dalle vittorie in ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta - ma sono pronto” : Dominik Paris, dopo la seconda prova sulla Kandahar di Garmisch-partenkirchen in cui è giunto al secondo posto, si ritiene soddisfatto di quanto fatto vedere sulle nevi tedesche. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della FISI dal ventinovenne di Merano: “Ho provato un po’ le linee, la neve è cambiata rispetto a ieri. Le sensazioni erano abbastanza buone. Devo migliorare un po’ nella parte alta, dove ho fatto un ...

Sci alpino - Vincent Kriechmayr è il più veloce nella seconda prova della discesa di Garmisch - ma Dominik Paris impressiona : Dopo il miglior tempo di Aleksander Aamodt Kilde nella prima prova di ieri oggi è stato l’austriaco Vincent Kriechmayr ad aver fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova della discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo 2019, che si disputerà nella giornata di domani (alle ore 11.30). Il campione nato a Granastetten ha chiuso il suo impegno sulla Kandahar coon il tempo complessivo di 1:57.76 ...