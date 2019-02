Ritirato dal mercato un lotto di succo Ace con schegge di vetro

Noto farmaco da banco Ritirato dal mercato : ecco i lotti interessati : Farmaci a rischio e ritirati dal mercato, nuovo allarme per le gocce di lassativo Guttalax. Si tratta di un medicinale che si usa per trattare diverse condizioni tra cui la stitichezza occasionale, è dunque un lassativo e non va assunto con regolarità o per lunghi periodi, ma solo nel momento del bisogno. Il Guttalax agisce stimolando i movimenti dell’intestino e così accelera il passaggio del contenuto dell’intestino stesso. Come ...

Lassativo Guttalax Ritirato dal mercato : ecco i lotti pericolosi per adulti e bambini : La Società Boehringer Ingelheim ha deciso di sospendere immediatamente la distribuzione sul mercato di 11 lotti di gocce di Lassativo Guttalax, utilizzate per combattere la stitichezza negli adulti e nei bambini: ecco le confezioni interessate dal provvedimento con le relative date di scadenza.Continua a leggere

PANETTONE VEGANO CONTIENE LATTE : Ritirato dal MINISTERO DELLA SALUTE/ Marca : gli ingredienti giusti : LATTE nel PANETTONE VEGANO: RITIRATO dal MINISTERO DELLA SALUTE. Lotto e Marca del prodotto incriminato venduto da Despar Veggie.

Panettone Ritirato dal mercato - l’allarme lanciato dal Ministero della Salute : ecco marca e lotto : Viene commercializzato come un dolce di Natale vegano, ed è una sorta di Panettone con gocce di cioccolato, ma al suo interno sono presenti tracce di latte e proteine del latte. Per questi motivi il Ministero della Salute ha disposto il ritiro del lotto 8290 di “Dolce Natale” del marchio Despar Veggie, prodotto da Vergani. Chi lo avesse acquistato ed è allergico alle proteine del latte o intollerante al lattosio, scrive il Ministero, è invitato ...

'Cozze contaminate da vibrione del colera'. Lotto Ritirato dal mercato - ecco quale : 'contaminate da vibrione del colera '. Per questo un Lotto delle cozze Niedditas è stato richiamato dal mercato con avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute . Si tratta di cozze raccolte ...

Formaggio pecorino Ritirato dal commercio per rischio microbiologico : avviso del Ministero : Come spiega l'avviso del Ministero della salute, il richiamo di un lotto del prodotto è avvenuto in via precauzionale a seguito di controlli che hanno segnalato la possibile presenza di Listeria monocytogenes nelle forme di Formaggio semistagionato.Continua a leggere

Salame morbido Ritirato dal commercio pericoloso per la salute : l’allarme del Ministero : Si tratta del Salame morbido a marchio Rovetano, il cui stabilimento si trova a Monte San Martino, in provincia di Macerata. Il consiglio è di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita di acquisto, dove verrà effettuato il cambio.Continua a leggere

Ritirato dal mercato il dessert alla vaniglia Conad : I clienti che fossero in possesso di queste confezioni sono invitati a riportarle in qualsiasi punto di vendita Conad che...

Conad - Ritirato prodotto alimentare. Disposto richiamo dal ministero della Salute. Marca - lotto e motivi del provvedimento : Attenzione se avete fatto la spesa al Conad. Il ministero della Salute ha annunciato oggi, martedì 11 dicembre, il richiamo del dessert alla Vaniglia a marchio Conad dal mercato per il rischio di possibile presenza di allergeni con una nota pubblicata sul suo sito internet ufficiale. La decisione riguarda le confezioni da 320 grammi con scadenza il 10 febbraio 2020, realizzate nello stabilimento di via Vanzetti a Terni da Eskigel srl. Secondo ...

Marco Minniti si è Ritirato dal congresso del PD : La sua candidatura, annunciata con un'intervista a Repubblica, è finita dopo diciotto giorni con un'altra intervista a Repubblica (che non spiega granché)

Salmone affumicato Ritirato dal mercato per rischio Listeria - ecco marca e lotto - Ultime Notizie Flash : Un lotto di Salmone affumicato è stato ritirato dal mercato perché contaminato dal batterio Listeria. ecco quali sono le date di scadenza e il marchio

Salmone affumicato Ritirato dal mercato per rischio Listeria - ecco marca e lotto - Ultime Notizie Flash : Un lotto di Salmone affumicato è stato ritirato dal mercato perché contaminato dal batterio Listeria. ecco quali sono le date di scadenza e il marchio

Allerta salute : farmaco per l’ipertensione Ritirato dal mercato in poche ore [MARCHIO E LOTTI] : L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha ritirato dal mercato italiano nove lotti di un farmaco per l’ipertensione. Il provvedimento è stato messo in atto nel giro di poche ore. Come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ritiro è stato deciso in seguito alla notifica di Allerta proveniente dalla ditta, a causa della presenza di impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima. La ...

Spray nasale Ialoclean Ritirato dal mercato : l’avviso sul sito del Ministero : Ialoclean Spray nasale, prodotto dall'azienda Farma-Derma Srl, è stato ritirato dal mercato per un “rischio contaminazione”. l’avviso riguarda nello specifico il lotto con scadenza 06/2020, numero 517Z: lo riferisce una nota dell'azienda Farma-Derma pubblicata sul sito del Ministero della Salute.Continua a leggere