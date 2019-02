Pezzi di vetro nel succo di frutta all’Ace Fruttissima | il Ministero annuncia il ritiro

Pezzi di vetro nel succo di frutto Ace - Ministero annuncia ritiro dal mercato : Il ritiro è stato disposto su avviso dello stesso produttore e in via precauzionale per possibile rischio fisico dopo la segnalazione di schegge di vetro nella bevanda da parte di un consumatore. si raccomanda a chi avesse già acquistato una delle confezioni del lotto interessato dal richiamo a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.Continua a leggere