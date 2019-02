Con la licenza media si spaccia per chirurgo plastico e opera sui pazienti

Da Venezia a Bucarest! Il finto chirurgo Con la licenza media : Aveva la licenza media, ma si spacciava per medico laureato nelle migliori università del mondo. Il finto chirurgo ha operato per un anno in cinque cliniche d’élite a Bucarest, Romania. Ha gestito centinaia di persone senza aver nessuna competenza. Il caso è stato raccontato dal quotidiano romeno “Libertatea”. È stato trovato dalle infermiere che non sapeva addirittura come indossare i guanti chirurgici. Il truffatore era conosciuto in Romania ...

Mondo TV si rafforza in Russia Con licenza triennale : Mondo TV continua a crescere in Russia , dove ha sottoscritto con la società moscovita Kinomania TV un contratto di licenza avente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di 4 serie della sua library , ...

Emiliano Sala - la scoperta sConcertante : il pilota non aveva la licenza per trasportare passeggeri : Il pilota del piccolo aereo scomparso lunedì sui cieli della Manica con a bordo il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento. Lo rivela il Times in edicola oggi. Originario di Crowle, nel nord dell'Inghilterra, il 59enne David Ibbotson aveva u

Lucia Uva : "Con Salvini licenza di uccidere alle forze dell’ordine" : La sorella di Giuseppe Uva, morto nel 2008 dopo essere portato in caserma a Varese, commenta il decesso del 31enne tunisino durante un fermo di polizia, l'altro ieri a Empoli. L’uomo era andato in escandescenze per una banconota che non gli era stata cambiata in un money transfer, quindi erano intervenuti gli agenti che dopo aver legato mani e piedi al giovane se lo sono visti morire tra le braccia, per un arresto cardiocircolatorio. Il pm ...

Mondo TV : ORF acquista licenza trasmissione in Austria seConda stagione Sissi : ... risulta particolarmente importante per la conferma di gradimento del brand Sissi in un'area geografica e un mercato storicamente di difficile penetrazione per il gruppo Mondo TV. , RV - www.

Milano : spari Contro bar - licenza sospesa per 10 giorni : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni per il bar di via Laura Ciceri Visconti che lo scorso 8 gennaio era stato colpito da una serie di spari. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale erano intervenuti, intor

Mondo TV : Contratto di licenza Con la società Al Bareek Company : ... avente sede a Beirut e proprietaria del canale televisivo generalista Al Wasat TV Channel Lybia per la trasmissione in Medio Oriente e Nord Africa di sette serie distribuite dalla Mondo TV, tra cui ...

Ginnastica - tutte le italiane in gara nel 2019 : da Vanessa Ferrari a Giorgia Villa - le azzurre Con licenza FIG : Manca poco più di un mese al ritorno in pedana, sta per incominciare la lunga stagione della Ginnastica artistica che culminerà con i Mondiali di Stoccarda a ottobre, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 2019 sarà un anno cruciale per la Polvere di Magnesio e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista nei prossimi 12 mesi: le azzurre dovranno conquistare il pass per i Giochi tramite la prossima rassegna iridata ma le ragazze di ...

Safilo - rinnovato accordo di licenza eyewear Con Tommy Hilfiger : Milano, 27 dic., askanews, - Safilo, leader mondiale nel design, nella produzione e distribuzione di occhiali, e Tommy Hilfiger, PVH Corp.,, hanno annunciato il rinnovo anticipato dell'accordo di ...

