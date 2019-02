Camera | il presidente Fico si taglia parte dello stipendio come i parlamentari M5s

Istat - dalle commissioni di Camera e Senato via libera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo presidente : La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera , con 33 voti a favore, alla nomina del demografo Gian Carlo Blangiardo quale presidente dell' Istat , l'Istituto nazionale di ...

Camera commercio Vibo - il neo presidente Caffo subito a lavoro : Le imprese sono la forza vitale dell'economia locale e proprio per questo saremo sempre accanto a loro per sostenerle, promuovendo e condividendo azioni per la crescita, la legalità, la sicurezza, ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte” : Il presidente della Camera , Roberto Fico , ha lanciato un appello ai presidenti dei Parlamenti europei per sensibilizzare le assemblee e i governi e raggiungere una soluzione condivisa della gestione delle emergenze, plaudendo alla proposta di Luigi Di Maio di accogliere donne e bambini: "L’Italia non deve essere lascia ta sola. La nostra civiltà si misura da questo".Continua a leggere

Fico - l’imitazione del deputato di Forza Italia Baldelli è (quasi) perfetta. E il presidente della Camera reagisce così : “Malgrado lo scontro durissimo sulla manovra, l’altro giorno ho fatto i miei auguri in Aula a Montecitorio al presidente Roberto Fico che ricambia dalla sua pagina Instagram, postando la sua imitazione fatta da me, un gesto simpatico ed intelligente di autoironia e di fair play“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicecapogruppo di Fi alla Camera Simone Baldelli , autore della performance di satira che vede rappresentato, ...

Roberto Fico - la gaffe del presidente della Camera che scambia la parola "egida" con "egidia" : Probabilmente è stato un lapsus. Ma la gaffe di Roberto Fico, intervistato da Lucia Annunziata, nel suo programma in onda domenica pomeriggio su Raitre, Mezz'ora in più, in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social e della rete. L'argomento trattato era, in quel momento, il Global Compact, cioè l'accordo che diversi Stati membri della Nazioni Unite si sono impegnati a firmare con l'obiettivo di favorire l'accoglienza dei migranti. Roberto ...