Alstom-Siemens | Le Maire | Dobbiamo rifondare regole concorrenza Ue

Alstom-Siemens - Ue blocca fusione : La Commissione europea ha deciso di vietare l'acquisizione della francese Alstom da parte della tedesca Siemens . Per l'esecutivo Ue la fusione avrebbe danneggiato la concorrenza nel settore dei ...

Bruxelles verso il veto alla fusione Alstom-Siemens. Il Ceo del gruppo tedesco accusa : "Tecnogradi retrogradi" : La Commissione europea dovrebbe mettere il veto alla maxi-fusione fra Alstom e Siemens che farebbe nascere un gigante franco-tedesco nel settore ferroviario. La commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, che ha espresso più volte dubbi sull'operazione, è intenzionata a imporre lo stop perché le aziende non sono venute incontro alle richieste dell'Antitrust comunitaria. Un veto che fa infuriare l'amministratore ...