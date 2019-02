Alessia Marcuzzi | figli | età e marito Chi è all’Isola dei famosi

Che tempo che fa - un brutto risveglio per Fabio Fazio : il dato impressionante - e gode Alessia Marcuzzi - : Un butto risveglio per Fabio Fazio . Nella serata di ieri, domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 Che tempo Che Fa con ospite Roberto Fico ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre ...

Che tempo che fa - un brutto risveglio per Fabio Fazio : il dato impressionante (e gode Alessia Marcuzzi) : Un butto risveglio per Fabio Fazio. Nella serata di ieri, domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 Che tempo Che Fa con ospite Roberto Fico ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre Che tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. In pratica,

Ascolti Isola dei Famosi ieri : Alessia Marcuzzi ancora sottotono : L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi lontana dagli Ascolti della prima puntata La terza puntata de L’Isola dei Famosi è stato seguita da 2.748.000 spettatori pari al 14.8% di share. Gli Ascolti continuano a non decollare rispetto alla prima puntata che aveva registrato dei dati non soddisfacenti: 3.062.000 spettatori pari al 18.27% di share. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi ha dovuto fare i conti con un palinsesto televisivo ...

John Vitale si ritira dall’Isola : Alessia Marcuzzi svela perchè : John Vitale ritirato dall’Isola dei Famosi. L’annuncio di Alessia Marcuzzi Colpo di scena all’Isola dei Famosi: il televoto è stato annullato. La presentatrice Alessia Marcuzzi ha aperto con questa notizia la terza puntata del reality show, in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio. La sessione che vedeva protagonisti Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, John Vitale e Yuri Rambaldi di Saranno Isolani è stata annullata e, sin da ...

Isola - Barbara d’Urso insultata da John : il commento in diretta e il grazie ad Alessia Marcuzzi : La conduttrice ha detto la sua sulla vicenda degli insulti a lei rivolti dal concorrente del reality durante la diretta di...

Isola dei Famosi 2019 - caso John Vitale : Barbara d'Urso ringrazia Alessia Marcuzzi (e rimanda l'argomento a Domenica Live) : Sono bastate poche parole, anzi, è bastata un'introduzione. Una prima risposta di Barbara d'Urso al caso John Vitale snocciolato nella seconda puntata in prime time dell'Isola dei Famosi, reo di aver insultato la conduttrice via social, è arrivata oggi a Pomeriggio Cinque.Sono le 18:40 quando, dopo il talk in cui si è parlato di quanto accaduto nel secondo appuntamento andato in onda ieri sera, la Lady Cologno prende la parola: sguardo ...

Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi e rivela un’anticipazione : Barbara d’Urso esprime gratitudine ad Alessia Marcuzzi e svela: “Ne parleremo…” E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E in questa occasione Barbara d’Urso, dopo le tante polemiche inerenti ai post offensivi scritti da John Vitale su facebook nei suoi confronti, ha finalmente voluto dire la sua, asserendo: “Non ho toccato oggi l’argomento perchè ne parleremo a Domenica ...

Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale : “Grazie Alessia Marcuzzi” : Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha finalmente rotto il silenzio su John Vitale, il naufrago dell’Isola dei Famosi che un anno fa l’ha insultata pesantemente su Facebook. insulti che sono venuti a galla ora che il ragazzo è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Per giorni la conduttrice […] L'articolo Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale: ...

Isola dei Famosi 2019 - crollo ascolti. Alessia Marcuzzi battuta : quale sarà la prossima mossa di Mediaset? : Alessia Marcuzzi si lecca le ferite dopo aver avuto il resoconto degli ascolti della seconda puntata de L'Isola dei Famosi : il crollo è palese, ma in parte giustificabile. Secondo i dati riportati da ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi d'assalto : stivaloni e sopra... tutto in vista. Spettatori a bocca aperta : Un look audace e aggressivo per Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi. Nella puntata del 31 gennaio la bionda conduttrice si è presentata con stivaloni di pelle sopra il ginocchio e (quasi inesistenti) shorts. Rispetto al nude look sfoggiato al debutto (con qualcuno che ha messo in dubbio la presenz

Isola dei famosi - Alba Parietti e Alessia Marcuzzi travolgono di insulti John Vitale : processo in diretta : Non è bastato a John Vitale chiedere scusa a Barbara D'Urso in diretta all'Isola dei famosi per gli insulti che le rivolse contro un anno fa. La conduttrice Alessia Marcuzzi lo ha bastonato chiedendone la squalifica: "Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza conosce

Isola dei Famosi : fuori Taylor Mega - la caduta del Divino Otelma - il ritorno di Stefano Bettarini. E Alessia Marcuzzi è super sexy : Alessia Marcuzzi super sexy in studio che sbotta contro il cyberbullo. La caduta del Divino Otelma. L'eliminazione di Taylor Mega. E la partenza di Stefano Bettarini. La seconda puntata dell'Isola dei ...

Ascolti Isola dei Famosi : crolla lo share. Alessia Marcuzzi in calo : L’Isola dei Famosi crolla al 13% di share: Alessia Marcuzzi battuta da Rai1 Non è un momento fortunato per i reality show. Forse il pubblico inizia a essere stanco delle classiche dinamiche che si vengono a creare; delle continua polemiche che sorgono come funghi in autunno; dei concorrenti che dovrebbero essere Famosi e in realtà non lo sono più di tanto. E’ un risveglio spiacevole per Alessia Marcuzzi e per tutta la squadra che ...