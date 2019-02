Al Duhail | Benatia spiega l’addio alla Juventus | “voglio che i miei figli crescano in un

Al Duhail - Benatia si presenta : 'Voglio che i miei figli crescano in un ambiente islamico' : Un cambio di maglia che va ben oltre gli aspetti prettamente calcistici: Medhi Benatia ha lasciato la Juventus prima in classifica in Serie A per trasferirsi in Qatar all'Al Duhail nel corso della ...

Juventus - ufficiale la cessione di Benatia all'Al Duhail Sports Club : Mehdi Benatia non è più un calciatore della Juventus. La società bianconera ha ufficializzato con una nota pubblicata sul proprio sito la cessione del difensore all'Al Duhail Sports Club, squadra di ...

Juve : Benatia va in Qatar all'Al Duhail : E' ufficiale l'addio di Medhi Benatia alla Juve dopo due stagioni e mezzo. Il difensore marocchino giocherà nelle fila dell' Al Duhail, in Qatar: si tratta - si legge nel comunicato del club ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Benatia all’Al Duhail : i dettagli dell’operazione : E’ ufficiale il passaggio del difensore marocchino al club del Qatar, guidato in panchina da Rui Faria, ex collaboratore di Mourinho Medhi Benatia è un nuovo giocatore dell’Al Duhail, è ufficiale il passaggio del difensore marocchino al club della Qatar Stars League con sede a Doha. La Juventus ha accettato l’offerta di otto milioni più due di bonus, liberando l’ex Bayern Monaco e sostituendolo con Martin Caceres. ...

Caceres ha detto sì alla Juventus - Benatia va all’Al-Duhail (RUMORS) : Il trentunenne difensore uruguaiano Martin Caceres tornerà a vestire i colori bianconeri della Juventus. Le visite mediche di rito, secondo Sky Sport, sarebbero state già fissate dal club per la giornata di oggi (26 gennaio) alle ore 11 allo Juventus Medical. Caceres, che con Massimiliano Allegri ha già vinto due scudetti, prenderà il posto di Medhi Benatia che si trasferirà in Qatar e vestirà la maglia dell'Al-Duhail. Per quanto riguarda il ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie : Benatia all'Al Duhail - per sostituirlo clamoroso ritorno di Caceres? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, bloccato per questo l'ex Caceres. Intanto si riflette sul futuro di Audero.