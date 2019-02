Serve PlayStation Plus per Apex Legends su PS4? EA risponde ufficialmente

optimaitalia

(Di martedì 5 febbraio 2019)Il mondo dei Battle Royale è stato recentemente stravolto dal debutto sul mercato di un nuovo protagonista. Disponibile da ieri 4 febbraio 2019,si propone come una seducente alternativa al giocatissimo Fortnite. Alternativa ad uso e consumo di tutti gli appassionati su4, Xbox One e PC, che possono scaricare gratuitamente quest'ultima produzione del colosso Electronic Arts. Allo sviluppo troviamo invece i talentuosi ragazzi di Respawn Entertainment, che hanno già dato prova di maestria con la saga sparatutto Titanfall.Proprio da Titanfall prende ispirazione. Almeno dal punto di vista narrativo, condividendone lo stesso universo. Cambia invece il gameplay, che propone per l'appunto un approccio da Battaglia Reale come lo shooter online di Epic Games. Torna una grande isola ad ospitare le imprese dei giocatori, 60 connessi contemporaneamente su ...