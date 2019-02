Salvini vs Mattarella | lo scontro per la fiducia degli italiani

Venezuela - Mattarella 'No a incertezze tra democrazia e violenza'. Salvini ammette 'Non stiamo facendo una bella figura' : Il mondo va avanti. Suggerisco coraggio e lungimiranza e soprattutto una difesa sostanziale dell'art.11 della Costituzione'. Invece i senatori 5Stelle della commissione Esteri sostengono, in ...

Salvini : «Sul Venezuela abbiamo fatto una figuraccia»| Mattarella : «No a esitazioni» : «Sono convinto che sul Venezuela e sulla Tav l’accordo tra persone di buon senso si trovi», dice il vicepremier. «Se qualcuno però continua a insultare e darmi del rompic.. le cose si fanno complicate»

40 anni dal delitto Guido Rossa : Mattarella a Genova/ Presidente 'segue' Salvini : "Stato prenda i terroristi" : Mattarella a Genova per i 40 anni dal delitto di Guido Rossa, l'operaio ucciso dalle Br. Come Salvini, 'I terroristi in fuga scontino in Italia la pena'

Immigrazione - asse tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella contro Matteo Salvini : Dal "vado a prenderli io in aereo" a "siamo in continuo contatto con la Guardia Costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo", ormai la linea di Giuseppe Conte è chiara, e diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini. L'ultima nota

Sergio Mattarella - il retroscena : 'Si ritroverebbe da solo'. Scacco matto al Quirinale : Salvini gode? : Il governo non arriva alla prossima finanziaria. La sentenza nasce prima della batosta di Bankitalia sulla recessione , ma in qualche modo Pier Luigi Bersani ne coglie il senso: M5s e Lega non ...

Sergio Mattarella - il retroscena : "Si ritroverebbe da solo". Scacco matto al Quirinale : Salvini gode? : Il governo non arriva alla prossima finanziaria. La sentenza nasce prima della batosta di Bankitalia sulla recessione, ma in qualche modo Pier Luigi Bersani ne coglie il senso: M5s e Lega non reggeranno al colpo della crisi economica di nuovo incombente. E il guaio, sospira l'ex segretario Pd conflu

La rabbia di una madre a Rigopiano : "A cosa ci serve oggi la corona di fiori di Mattarella?". Applauditi Di Maio e Salvini : Lacrime, foto e promesse. Ma tra i parenti delle vittime di Rigopiano che piangono i loro morti a due anni dalla tragedia ci sono applausi per Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre una madre sfoga la sua rabbia contro il Quirinale: "A cosa ci serve una corona di fiori del presidente della Repubblica oggi? Dovevano mandarci uno spazzaneve due anni fa". Lo sfogo per uno Stato che non è stato dalla loro parte. "Ci siamo, ci siamo", ripete ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Rigopiano. La rabbia di una madre : "A cosa ci serve oggi la corona di fiori di Mattarella?" : Lacrime, foto e le immancabili promesse. "Ci siamo, ci siamo", ripete Matteo Salvini circondato dai parenti delle vittime di Rogopiano mentre cammina lungo la strada che circonda l'hotel della tragedia dove due anni fa persero la vita 29 persone. Accanto a lui l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Sono arrivati nello stesso momento, sono gli unici due politici giunti qui a venti giorni dal voto delle regionali."Li avete stanziati davvero i soldi ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Le parole di Mattarella e quelle di Salvini sull'arresto di Battisti : E aveva detto cosa fosse la vera presenza della politica, il vero 'esserci' di un politico e, ancor più, di un'istituzione. Oggi invece, all'arrivo di Cesare Battisti nel medesimo aeroporto, Matteo ...

Cesare Battisti - il figlio di Bolsonaro a Salvini 'Regalo in arrivo'. Il leghista 'In galera a vita'. Mattarella 'Presto in Italia' : Per un giorno le reazioni del mondo politico in Italia sono compatte. Sia pure con toni e parole diverse, tutti esprimono soddisfazione per la cattura di Cesare Battisti . È piena notte in Italia ...

Salvini ha ignorato le parole di Mattarella sugli ultras e sul calcio : “Il modello di vita dell’Italia non è quello degli ultras” Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non avrà gradito la conferenza di ieri di Matteo Salvini al termine del vertice di ieri sul calcio. La sera del 31 dicembre, nel consueto discorso di fine anno, aveva parlato dell’emergenza calcio. Gli scontri di Milano, con una vittima, e i cori razzisti nei confronti di Koulibaly avevano scosso l’opinione pubblica. E in ...

Salvini liquida la polemiche : Dl Sicurezza firmato da Mattarella : Ma anche tra i Cinquestelle crescono i malumori: 'Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido a solo scopo propagandistico' scrive su Facebook il senatore Mantero -

Sicurezza : Salvini - legge Stato firmata da Mattarella : "Avere una accoglienza così dopo sette mesi di Governo, in un momento comunque complicato, è motivo di orgoglio. Per me la polemica non esiste, c'è una legge dello Stato, firmata dal presidente della ...