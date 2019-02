Ponte Morandi. Autostrade trasferisce gli indagati. Gli accordi escludono i familiari delle vittime dal processo

ilnapolista

(Di martedì 5 febbraio 2019) Una settimana decisiva per il. Da una parte inizia la demolizione dei primi 40 metri del viadotto, dall’altra, l’8 febbraio, c’è la seconda udienza dell’incidente probatorio. Intantoha completato il trasferimento di tutti i principali manager accusati del crollo e sono in via di definizione glicon idelle vittime: chi accetta i rimborsi non avrà più voce in capitolo nel processo.La demolizione Inizieranno venerdì i lavori di smontaggio di ciò che resta delL’operazione durerà circa otto ore, scrive Repubblica Genova: “Una gru poserà a terra una trave ‘gerber’ (elemento di sostegno dell’impalcato) di circa 40 metri”. Poi si procederà con il sezionamento, con la tecnica dello “strand jack”, “già sperimentata dalla cordata Omini-Fagioli nei lavori sul relitto della Concordia.In un secondo momento l’azienda specializzata ...