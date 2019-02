Matrimonio Sergio Ramos-Pilar Rubio | annunciati i dettagli delle nozze | ecco data e luogo

sportfair

(Di martedì 5 febbraio 2019)sposa: dopo la proposta diarriva l'ufficialità dellae delda favolahanno scelto la trasmissione tv 'El Hormiguero' per annunciare laed illoro. Il calciatore del Real Madrid e la sua futura sposa, dopo la nascita di tre figli e la proposta diad agosto, si sposeranno il 15 giugno a Siviglia . "È un momento molto speciale per noi", ha dichiarato il difensore spagnolo nel programma in cui è stato ospite. Tra i, la coppia ha rivelato di voler riservare per sé e per i propri invitati quei momenti, è stato perciò posto il divieto agli ospiti di scattare foto e filmare video per postarli sui social.