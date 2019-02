Maltempo | allerta meteo a Palermo | allagamenti e auto impantanate

Maltempo Sicilia : allerta meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture. Già ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. Come ...

Maltempo Calabria - allagamenti e disagi. Martedì allerta rossa : molte scuole chiuse. FOTO : Maltempo Calabria, allagamenti e disagi. Martedì allerta rossa: molte scuole chiuse. FOTO La regione già oggi è stata colpita da piogge e grandinate. Le condizioni più critiche in provincia di Catanzaro. Domani massima attenzione soprattutto sulla fascia ionica. scuole chiuse in molti comuni, tra cui il capoluogo e Crotone. LE ...

Meteo Protezione Civile domani : forte Maltempo all'estremo Sud - allerta su Sicilia e Calabria : La depressione in atto sull'Italia meridionale persisterà anche nella giornata di domani, con piogge e temporali che interesseranno principalmente Sicilia e Calabria. Per entrambe le regioni è...

Allerta Meteo Sicilia : forte Maltempo - criticità arancione : Ancora forte maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha comunicato un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico e idraulico per temporali per i Comuni delle zone di Allerta A (versante tirrenico) e I (versante ionico) e un livello di Allerta arancione e fase operativa di preallarme. Sino alle 24 di domani si segnala il persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco di rovescio o temporale ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 5 febbraio per ciclone e piogge : ecco dove c’è l’allerta : dove resteranno chiuse le scuole martedì 5 febbraio? La Protezione civile ha diramato allerta rossa per l'arrivo di un ciclone e di piogge torrenziali su alcune regioni del Sud, dove molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, in particolare in Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo Trentino : avviso di cessata allerta : La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di cessata allerta, essendo finite le condizioni meteorologiche che avevano determinato, giovedì scorso, l’emissione dell’avviso di allerta gialla su tutto il territorio provinciale. A seguito dell’avviso meteo con cui si prevedeva l’arrivo di importanti precipitazioni, la Protezione civile del Trentino aveva emesso infatti un avviso di allerta ordinaria. Secondo le ...

Allerta Meteo - violento ciclone in formazione sul mar Jonio : 36 ore di Maltempo estremo al Sud - piogge torrenziali e venti impetuosi [MAPPE] : 1/20 ...

Maltempo in Sicilia - allerta gialla : temporali e venti di burrasca : Torna il Maltempo in Sicilia. La protezione Civile dell'isola ha annunciato per domani, 4 febbraio, un'allerta meteo con codice giallo. Pioggia, vento

Pesante Allerta Meteo della Protezione Civile - il Maltempo si sposta a Sud : venti forti e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in arrivo sullo stretto di Sicilia, determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni meridionali. La perturbazione interesserà in particolar modo la Calabria e la Sicilia con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, raggiungendo su queste ...

Maltempo : resta alta l'allerta in mezza Italia : Riaperta la A22 del Brennero, ma nevica ancora in Alto Adige. Mentre in Emilia si contano i danni provocati dalla piena del Reno. Molte abitazioni, non ancora raggiunte dai soccorsi, sono sott'acqua. ...

Allerta Meteo - dopo la Sciroccata della Candelora arriva un violento Ciclone sul mar Jonio : scatenerà 48 ore di Maltempo estremo al Sud tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio : 1/24 ...

Maltempo : esonda il Reno - allerta rossa in Emilia Romagna. Riaperta la A22 : Previsti per oggi ancora temporali e nevicate. Migliaia di automobilisti bloccati in coda al gelo per ore a causa di tir non attrezzati per la neve

Allerta Meteo Roma - Maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Maltempo - allerta gialla nell'Isola : previsti temporali fino a domenica - Sardiniapost.it : La pioggia non abbandona la Sardegna . Un nuovo avviso di allerta meteo di criticità ordinaria , codice giallo, è stato diramato dalla Protezione civile regionale.